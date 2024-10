Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 22.10.2024 Powrót Drukuj Policjant z bydgoskiego oddziału prewencji, będąc w czasie wolnym od służby, uniemożliwił dalszą jazdę kierującemu mercedesem, który wjechał do rowu. Policjant początkowo chciał mu pomóc, ale szybko okazało się, że siedzący za kierownicą 65-latek był pijany. Za popełnione przestępstwo odpowie teraz przed sądem. Grożą mu nawet trzy lata więzienia.

W sobotę, 19 pażdziernika 2024 r. wieczorem starszy posterunkowy Sebastian Sadurski z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, służący w toruńskiej kompanii, jechał przez Dobrzejewice (gm. Obrowo). Nagle, w rowie, zauważył mercedesa z włączonymi światłami mijania.

Policjant zatrzymał się, by sprawdzić co się stało i udzielić pomocy, gdyby była potrzebna. Funkcjonariusz podszedł do samochodu i za kierownicą zauważył mężczyznę. Wyczuł od niego silną woń alkoholu, więc wyjął kluczyki znajdujące się w stacyjce. Mężczyzna zapytany o to czy nic mu się nie stało, wyjaśnił, że jedzie tylko po papierosy i nic mu nie dolega.

Za pośrednictwem dyżurnego, policjant wezwał na miejsce patrol ruchu drogowego, który potwierdził jego przypuszczenia. Kontrola wykazała, że kierowca mercedesa miał ponad dwa i pół promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, dowód rejestracyjny i przygotowali dokumentację dla sądu.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności.

Postawa policjanta to kolejny przykład bezinteresownej pomocy funkcjonariusza, który być może zapobiegł tragedii na drodze, do jakiej może doprowadzić jazda pod wpływem alkoholu.