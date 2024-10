Zaatakował maczetą… usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Data publikacji 22.10.2024 Powrót Drukuj Policja rozliczyła pseudokibiców biorących udział w "ustawce", do której doszło w lutym br. w Tarnowie.

12 lutego br. do dyżurnego wpłynęła informacja o bójce na Osiedlu Zielonym w Tarnowie. Zgłoszenie było poważne, ponieważ wynikało z niego, że grupy pseudokibiców tarnowskich drużyn atakują się nawzajem, używając przy tym niebezpiecznych narzędzi. Jeden z mężczyzn, który brał udział w incydencie trafił do szpitala z raną ciętą nogi — był to 39-letni mieszkaniec Tarnowa.

Dzień później (13 lutego br.) zatrzymano dwóch młodych mężczyzn w wieku 18 i 20 lat — również mieszkańców Tarnowa. Po wykonaniu czynności procesowych zostali zwolnieni. Zebrany materiał dowodowy został poddany analizie, a następnie przekazany biegłym z zakresu genetyki sądowej, a także informatyki. Te opinie pozwoliły na pokierowanie postępowania we właściwym kierunku i zebranie kolejnych dowodów w sprawie.

15 października 2024 roku Prokuratur Rejonowy z Tarnowa wszczął w tej sprawie śledztwo, a zatrzymani przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie 18 i 20-latek zostali do niego doprowadzeni. Młodszy z nich usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa tj. o czyn określony w artykule 148 kodeksu karnego oraz o udział w bójce z niebezpiecznym narzędziem art. 159 kodeksu karnego i spowodowania obrażeń ciała art. 157 kodeksu karnego. Tego samego dnia trafił on przed oblicze Temidy, a sędzia, ważąc argumenty, przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Osiemnastolatkowi grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat, a nawet kara dożywocia.

Starszy z zatrzymanych usłyszał zarzut udziału w bójce art. 158 kodeksu karnego o charakterze chuligańskim art. 57a kodeksu karnego. Wobec niego prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się do osób występujących w postępowaniu, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego.

Dochodzenie, które zostało przekształcone w formę śledztwa, prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowie, a niezbędne czynności, zlecane przez prokuratora, wykonują policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.