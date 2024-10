Zmiany w procedurze doboru do służby w Policji Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj 14 października 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji i Straży Granicznej oraz stworzenie możliwości pozyskania do tych formacji jak największej liczby kandydatów odpowiadających potrzebom służby.

Najważniejsze zmiany w ustawie o Policji sprowadzają się do usprawnienia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do określonej grupy kandydatów, tj. absolwentów klas mundurowych oraz byłych funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, przez stworzenie dogodniejszych warunków dla kandydatów spełniających określone przepisami kryteria, które z punktu widzenia potrzeb służby są istotne i pożądane.

1. Wprowadzono możliwość zarządzania i prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół policyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji i byłych funkcjonariuszy Policji.

2. W art. 25 ustawy o Policji wprowadzono nowe tryby postępowania kwalifikacyjnego dla byłych policjantów:

a) przed upływem 5 lat od wystąpienia ze służby bez przeprowadzania etapów: test sprawności fizycznej, test wiedzy, badanie psychologiczne w tym test psychologiczny ( art. 25 ust. 13);

b) po upływie 5 lat – bez przeprowadzania etapów: test wiedzy i badanie psychologiczne w tym test psychologiczny (art. 25 ust. 13a);

c) posiadających stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych Policji. Nie założono okresu pozostawania poza służbą. Kandydaci nie będą przystępowali do etapów: test wiedzy, badanie psychologiczne w tym test psychologiczny i test sprawności fizycznej (art. 15 ust. 13b);

d) do służby kontrterrorystycznej – będą przystępowali do testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego w tym testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej, ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji, z uwzględnieniem wymagań do służby kontrterrorystycznej (art. 25 ust. 13c i ust. 13d);

e) do służby w CBZC – procedura będzie obejmowała sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny (art. 25 ust. 14 pkt 2).

Ponadto ww. kandydaci:

będą mianowani na stałe, jeżeli przed zwolnieniem ze służby byli mianowani na stałe,

nie będą kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe,

uzyskane wcześniej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stopnia policyjnego będą uznawane,

posiadają pierwszeństwo w przyjęciu do służby w Policji.

3. Wprowadzono możliwość, w każdym trybie postępowania kwalifikacyjnego, zrezygnowania z przeprowadzania postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych, w przypadku gdy kandydat posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające go do dostępu do informacji o odpowiedniej klauzuli.

4. Absolwenci oddziałów o profilu mundurowym będą:

w ostatnim roku szkolnym nauczania, mogli przystąpić do etapu postępowania kwalifikacyjnego – testu sprawności fizycznej, którego wynik będzie ważny przez 3 lata,

realizować szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym,

przyjmowani do służby w Policji w pierwszej kolejności.

5. Dodano nowe rozwiązania dotyczące powstania stosunku służbowego kandydatów do służby w Policji w związku z mianowaniem w służbie kontraktowej, planowanej przede wszystkim w wyodrębnionych oddziałach prewencji Policji, szkołach policyjnych i w uzasadnionych przypadkach do innych rodzajów służb:

postępowanie kwalifikacyjne do ww. służby przeprowadzane będzie na zasadach ogólnych, wynikających z art. 25 ust. 2 ustawy o Policji, z wyjątkiem byłych policjantów, wobec których będzie realizowane uproszczone postępowanie określone w art. 25 ust. 13-14,

mianowanie na okres służby kontraktowej nastąpi po zawarciu umowy, tj. kontraktu między kandydatem a właściwym przełożonym,

policjanci w służbie kontraktowej mianowani będą na stanowiskach w korpusie szeregowych Policji,

kontrakt zawierany będzie na okres od 3 do 5 lat,

zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie,

warunkiem podjęcia służby kontraktowej będzie uregulowany stosunek do służby wojskowej, co nie dotyczy kobiet policjantów w służbie kandydackiej,

kandydat posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o mianowanie na stałe 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został zawarty kontrakt,

po zawarciu kontraktu policjant zostaje mianowany i skierowany na szkolenie dla policjantów w służbie kontraktowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, którego czas trwania będzie wynosił ok. 2 miesięcy,

warunkiem mianowania na stałe jest ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego uzupełniającego wiedzę i umiejętności zdobyte w związku z pełnieniem służby kontraktowej, jeżeli wcześniej policjant w służbie kontraktowej nie uzyskał kwalifikacji zawodowych podstawowych,

w przypadku przyjęcia do służby kontraktowej w Policji emeryta policyjnego prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu,

okres służby kontraktowej nie będzie stanowił podstawy do ponownego ustalenia wymiaru emerytury policyjnej oraz jej wysokości poprzez doliczenie w wymiarze świadczenia okresów służby kontraktowej,

w uzasadnionych przypadkach kontrakt będzie mógł być zawarty z kandydatem nieposiadającym wykształcenia średniego lub średniego branżowego, jeżeli postępowanie kwalifikacyjne wykaże posiadanie przez niego specjalistycznych kwalifikacji, uprawnień lub umiejętności pożądanych ze względu na potrzeby kadrowe Policji,

okres służby kontraktowej zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 21 października br. (Dz. U. 2024 r. poz. 1562), zaś przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

(Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP)