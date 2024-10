Poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu za podwójne zabójstwo zatrzymany Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Wspólne działania Biura Współpracy Międzynarodowej KGP, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz tomaszowskiej komendy zaowocowały zatrzymaniem 38-letniego obywatela Turcji poszukiwanego Czerwoną Notą Interpolu za podwójne zabójstwo, którego miał się dopuścić w 2023 roku w Stambule.

Tomaszowscy policjanci otrzymali wiadomość od Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji, iż na podległym im terenie może przebywać bardzo niebezpieczny mężczyzna. Miał nim być 38-letni obywatel Turcji, który w 2023 roku dokonał zabójstwa na terenie Stambułu. Funkcjonariusze pojechali więc sprawdzić posiadane informacje. Wraz z policjantami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi podjęli obserwację jednego z bloków mieszkalnych, gdzie miał się ukrywać 38-latek. W pewnym momencie na jednym z balkonów zobaczyli mężczyznę, który wyglądem odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Wiedząc, iż jest to bardzo niebezpieczna osoba i że mężczyzna może być uzbrojony, wezwali wsparcie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Łodzi. Policjanci weszli do jego miejsca zamieszkania. Szybko potwierdzili, iż jest to poszukiwany 38-latek.

Mężczyzna został zatrzymany. Był wyraźnie zaskoczony wizytą policjantów, nie stawiał jednak oporu. Podczas przeszukania funkcjonariusze odnaleźli w zajmowanym przez niego lokalu torebki z suszem roślinnym.

Z udziałem podejrzanego w KPP w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadzono czynności procesowe w odniesieniu do czynów popełnionych przez zatrzymanego i ujawnionych w Tomaszowie Mazowieckim. Natomiast 22 października 2024 roku zatrzymany został przywieziony do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie został przesłuchany w związku z postępowaniem ekstradycyjnym, po czym prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wniosek o jego tymczasowe aresztowanie do czasu ekstradycji do Turcji.

(KWP w Łodzi / kp)

