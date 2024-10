Rozbita grupa przestępcza handlująca narkotykami Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj W ciągu ostatnich dwóch tygodni funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 5 osób zajmujących się handlem narkotykami w ilościach hurtowych, zabezpieczając przy tym prawie 15 kg narkotyków.

Policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie skrupulatnie gromadzą i analizują każdą informację, która może mieć związek z przestępstwami popełnianymi przez osoby powiązane ze środowiskiem narkotykowym. W ostatnim czasie wpadli na trop kilku osób, które miały zajmować się rozprowadzaniem narkotyków na dużą skalę.

W ramach prowadzonych czynności 10 października br. funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę jako osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Podczas czynności z zatrzymanymi dodatkowo ujawniono i zabezpieczono różnego rodzaju środki odurzające i substancje psychotropowe (mefedron, amfetamina, marihuana, haszysz, kokaina, metamfetamina, tabletki ekstazy) o łącznej wadze 14,8 kg, telefony komórkowe służące do popełniania przestępstw, urządzenia (zgrzewarki, wagi, dilpaki) służące do porcjowania i wprowadzania do obrotu narkotyków, pojazd marki BMW i pieniądze w kwocie 5300 złotych. Zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, w których określili swoje role w przestępczych procederach. Wobec jednego z zatrzymanych mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

18 października br. doszło do kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Tym razem zatrzymano 2 mężczyzn, którzy ukrywali się zmieniając miejsca przebywania i sposób kontaktowania się. Jak wynikało z ustaleń kryminalnych, mężczyźni planowali w najbliższym czasie ucieczkę za granicę. Jeden z zatrzymanych tego dnia mężczyzn, to równocześnie jeden z liderów zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się oszustwami metodą na legendę (link tutaj). Mężczyźni od kilku miesięcy zajmowali się dodatkowo handlem narkotykami w ilościach hurtowych. Jak ustalono, tylko w ostatnim miesiącu wprowadzili do obrotu ponad 40 kg różnego rodzaju narkotyków.

Wobec jednego z zatrzymanych Sąd Okręgowy w Tarnowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące, a prokurator prowadzący śledztwo postawił mu zarzut udziału wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami we wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu oszustw przy wykorzystaniu metody na tzw. legendę wspólnie z innymi ustalonymi osobami. Drugiemu zatrzymanemu postawiono zarzut wprowadzania, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, a prowadzone jest przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

( KWP w Krakowie / kp)

