Policjanci odzyskali 160 rowerów elektrycznych o wartości 3 mln zł skradzionych na terenie UE Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z komendy miejskiej we Wrocławiu zatrzymali jednego z członków grupy przestępczej, która trudniła się kradzieżą rowerów elektrycznych z terenu Unii Europejskiej. Funkcjonariusze odzyskali do tej pory 160 takich jednośladów o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań. Prowadzone są w tym obszarze intensywne czynności o charakterze niejawnym w celu dotarcia do pozostałych członków grupy oraz odnalezienia jeszcze innych rowerów, które mogły zostać skradzione w podobnych okolicznościach.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z policjantami Grupy Realizacyjnej Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu oraz we współpracy z funkcjonariuszami KP Długołęka zatrzymali w ubiegłym tygodniu jednego z członków grupy przestępczej zajmującej się na dużą skalę kradzieżami rowerów elektrycznych pochodzących z terenu Unii Europejskiej. Okazało się, że jest nim 23-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego.

Policjanci na podstawie czynności operacyjnych od dłuższego czasu analizowali i sprawdzali różne miejsca, gdzie mogą być przechowywane skradzione rowery elektryczne. Funkcjonariusze weryfikowali pozyskane informacje w terenie. Policjanci prowadzili i nadal prowadzą w tej sprawie wiele czynności o charakterze niejawnym.

Funkcjonariusze w jednej z miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego odnaleźli 160 rowerów elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł, które zostały skradzione na terenie Unii Europejskiej. Niektóre z jednośladów były już pozbawione cech identyfikacyjnych i przygotowane na specjalnym do tego stanowisku do dalszej legalnej już sprzedaży. W związku z tym prowadzone są specjalistyczne badania w kierunku dokładnej weryfikacji skradzionych rowerów, a także odtworzenia ich prawdziwych oznaczeń.

Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Przypomnijmy, że za kradzież i paserstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, a za kradzież z włamaniem do 10 lat.

( KWP we Wrocławiu / kp)

