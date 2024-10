"Ich postawa i profesjonalizm zasługują na najwyższą pochwałę!" Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie wpłynęły podziękowania dla st. post. Marcina Wilkowskiego oraz st. post. Norberta Kawieckiego, policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, którzy w czwartek, 17 października br., prowadzili czynności na miejscu wypadku drogowego.

st. post. Marcin Wilkowski, st. post. Norbert Kawiecki

W czwartek, 17.10.br., w Guzowie, w gminie Wiskitki, doszło do wypadku drogowego, o którym policjanci informowali w komunikacie: Potrącenie pieszego. Policja apeluje o ostrożność. Wczoraj, 22.10.br., do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy obsługiwali to zdarzenie drogowe:

,,dzień dobry,

Szanowni Państwo bardzo chcę podziękować dwójce policjantów obecnych przy zdarzeniu w dniu 17 października 2024r. od godz. 18:00 w Guzowie na ul. Ogińskiego. Pod koła mojego pojazdu wbiegł nagle 14-latek i tylko dzięki opatrzności nie doszło do tragedii. Naturalnie w zaistniałej sytuacji po prostu zamarłem i nie mogłem normalnie funkcjonować. Świat dla mnie zatrzymał się po prostu. Zajęli się mną dwaj obecni przy zdarzeniu policjanci [...] jestem im bardzo wdzięczny za słowa otuchy i sposób, w jaki mnie potraktowali. Bardzo profesjonalnie podeszli do swoich zadań, a ich słowa sprawiły, że nie rozsypałem się emocjonalnie do końca [...] Serdecznie dziękuję za pomoc, jaką Ci dwaj policjanci mi okazali. Ich postawa i profesjonalizm zasługują na najwyższą pochwałę[…].

Bardzo dziękujemy za słowa uznania. Jest nam bardzo miło, kiedy ktoś doceni i zauważy pracę policjantów, a szczególnie, gdy poświęci swój czas, żeby napisać kilka miłych słów. To zawsze wywołuje radość funkcjonariuszy oraz pokazuje, że mieszkańcy doceniają ich starania w niesieniu pomocy i wsparciu obywateli.