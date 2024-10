Dzielnicowy pomógł kierowcy, który zasłabł za kierownicą Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowy z łęczyńskiej komendy w czasie wolnym od służby pomógł 46 latkowi, który zasłabł za kierownicą pojazdu. Jego natychmiastowa reakcja spowodowała, że mężczyzna szybko otrzymał pomoc medyczną i trafił do szpitala. Pamiętajmy, aby zawsze reagować w sytuacjach kiedy zagrożone jest zdrowie i życie innej osoby. Nie bądźmy obojętni!

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 21 październia 2024 r. po godzinie 9.00. Dzielnicowy z łęczyńskiej komendy asp. Grzegorz Wyszomirski w czasie wolnym od służby, podróżując swoim autem w miejscowości Rogóźno gmina Ludwin zauważył stojący na pasie jezdni pojazd Kia. Funkcjonariusz zatrzymał się by sprawdzić co się dzieje.

Policjant za kierownicą zastał nieprzytomnego mężczyznę, z którym nie było żadnego kontaktu. Natychmiast zareagował i udzielił mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednocześnie poprosił innego uczestnika ruchu o wykonanie telefonu na numer alarmowy112. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność. Okazało się, że jechał do pracy i prawdopodobnie zasłabł za kierownicą pojazdu. Dzielnicowy do czasu przyjazdu karetki pogotowia otoczył go opieką oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia. 46 letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego został przewieziony do szpitala.

,,Pomagamy i chronimy” to hasło, które każdego dnia przyświeca policjantom w służbie. Nie zapominamy o nim również w czasie wolnym.

Pamiętajmy, aby zawsze reagować gdy jesteśmy świadkami zdarzenia, w którym ktoś wymaga pomocy. Wystarczy zainteresować się i poświęcić odrobinę swojego czasu, aby pomóc człowiekowi. Nasza reakcja ma ogromne znaczenie, a jeden telefon na numer alarmowy może uratować komuś życie. Nie bądźmy obojętni!