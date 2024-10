Tragiczny finał wędkowania. Policjanci ponownie apelują o ostrożność Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Pomimo podjętych natychmiast działań służb ratunkowych, życia seniora który wypoczywał wędkując nad wodą, ostatecznie nie udało się uratować. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Wszystko wskazuje na to, że tej sytuacji można było uniknąć. Mając to na uwadze policjanci przypominają kilka prawd na temat bezpieczeństwa.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło 22 października br., w okolicy starorzecza Odry w gminie Ścinawa na terenie powiatu lubińskiego.

Około 12.00 dyżurny otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, że jego 74-letni kolega wpadł do wody i tonie. Z informacji wynikało, że w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby udzielić mu pomocy, gdyż zgłaszający sam nie był w stanie wyciągnąć mężczyzny z wody.

Pierwsi na miejsce dotarli policjanci z Komisariatu Policji w Ścinawie. Jeden z funkcjonariuszy natychmiast wskoczył do wody i wyciągnął na brzeg wędkarza. Policjanci niezwłocznie podjęli reanimację 74-latka, a później działania ratunkowe przejęli medycy. Akcja trwała około godziny i w tym czasie wezwano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety życia mężczyzny ostatecznie nie udało się uratować.

Następnie funkcjonariusze ustalili okoliczności tego zdarzenia i jak się okazało, dwaj wędkarze dzień wcześniej przyjechali nad Odrę łowić ryby. Spędzili tam całą noc, mając ze sobą niewielką łódkę, która to około południa zaplątała się w zarośla. 74-latek zdecydował, że wskoczy do wody i dopłynie do niej, aby ją odplątać. Niestety ta decyzja miała później tragiczny finał, bo w drodze powrotnej wędkarz stracił siły i do brzegu już nie dotarł.

Mając na uwadze tę tragiczną sytuację, policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą, któremu obecnie sprzyja jesienna aura. Funkcjonariusze przypominają też kilka kluczowych zasad bezpieczeństwa:

zawsze należy zakładać kamizelkę ratunkową podczas pływania łodzią i to niezależnie od umiejętności pływackich,

nigdy nie należy też spożywać alkoholu przed ani w trakcie pobytu nad wodą, gdyż alkohol i woda to wyjątkowo niebezpieczne połączenie,

rozsądek i rozwaga to podstawa, bo ich brak lub nawet chwilowa nieuwaga, mogą doprowadzić do tragedii.

Bezpieczeństwo nad wodą powinno być zatem czynnikiem priorytetowym dla wszystkich wędkarzy, żeglarzy i miłośników sportów wodnych. Pamiętajmy, że odpowiedzialne zachowanie może uratować życie - nasze własne lub naszych bliskich.Ta tragedia jest niestety bolesnym przypomnieniem, że woda mimo swojego piękna, może być również niezwykle niebezpiecznym żywiołem. Bądźmy czujni i dbajmy o siebie nawzajem podczas przebywania nad wodą.