Jeleniogórski policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który kierował na zakazie Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Zespołu Kryminalnego z Komisariatu Policji w Kowarach, będąc w czasie wolnym od służby, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o naruszenie zakazu sądowego. Kierujący został przekazany patrolowi Policji zadysponowanemu na miejsce. Teraz, za popełniony czyn, odpowie on przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusz Zespołu Kryminalnego z Komisariatu Policji w Kowarach zatrzymał 30-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o naruszenie zakazu sądowego.

Wczoraj, 22 października 2024 roku, około godziny 11.20, policjant, będąc w czasie wolnym od służby na ul. Spacerowej w Miłkowie, zwrócił uwagę na kierującego pojazdem marki Opel. Mężczyzna według posiadanych przez policjanta informacji, miał aktywny zakaz kierowania pojazdami.

Funkcjonariusz zatrzymał kierującego, którym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego, a o zdarzeniu powiadomił dyżurnego w Komisariacie Policji w Kowarach. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna faktycznie posiada 3-letni zakaz kierowania pojazdami.

Mężczyzna został przekazany patrolowi Policji, który został zadysponowany na miejsce. Teraz za przestępstwo, o które jest podejrzany, odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Bezpieczeństwo na drodze to kwestia, która dotyczy każdego uczestnika ruchu – zarówno kierowców, pasażerów, jak i pieszych. Kierowcy, którzy lekceważą zakazy sądowe, takie jak zakaz prowadzenia pojazdów, stanowią poważne zagrożenie. Ignorowanie takich obostrzeń to świadome narażanie siebie i innych na ryzyko. Wypadki spowodowane przez osoby, które nie powinny w ogóle siadać za kierownicą, mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji – utraty zdrowia, życia czy zniszczenia mienia. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy respektowali prawo i przestrzegali nałożone na nich ograniczenia, dbając w ten sposób o bezpieczeństwo wszystkich na drodze.