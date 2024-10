Dzielnicowi podczas inerwencji domowej znaleźli nielegalną broń Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej pojechali na interwencję domową. Na miejscu okazało się, że do znęcania się nad rodziną, dojdą kolejne zarzuty. Jeden z domowników ukrywał broń oraz ponad 1200 sztuk amunicji. 65-latek trafił do policyjnego aresztu.

W pierwszym tygodniu października mszańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o domowej awanturze. Mundurowi w domu zastali pokrzywdzoną kobietę oraz nietrzeźwego agresywnego 63-latka. Policjanci ustali również, że mężczyzna może posiadać nielegalnie broń palną. Funkcjonariusze dokonali przeszukania i w jednym z pomieszczeń tj. suterenie oraz na spodzie szafy pancernej pod drewnianą osłoną imitującą podłogę szafy ujawnili w sumie 7 sztuk broni oraz ponad 1200 sztuk amunicji, na które mężczyzna nie posiadał pozwolenia. 63-latek został zatrzymany, a broń została zabezpieczona. Badanie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 1,3 promila alkoholu.

Pokrzywdzona została objęta procedurą "Niebieska Karta". Ponadto dzielnicowy, po zebraniu niezbędnych informacji wydał wobec 63–latka nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, zakaz zbliżania się i kontaktowania z żoną. W tej sprawie wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem przestępstwa znęcania się oraz nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego pozwolenia.

Nie czekaj. Przerwij przemoc!

Policjanci apelują — na przemoc domową nie można pozostawać obojętnym. Gdy nie wiesz, co zrobić i gdzie należy szukać pomocy, warto porozmawiać z dzielnicowym.

Dzielnicowi to policjanci, do których zawsze można zwrócić się o pomoc lub po poradę! Kontakt do dzielnicowego można znaleźć na stronie internetowej komendy policji lub za pomocą aplikacji Moja Komenda.

Pomocą i wsparciem osobom pokrzywdzonym przemocą służy wiele instytucji, między innymi powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, czy ośrodki interwencji kryzysowej. Warto również zadzwonić na Ogólnopolski Telefon Niebeskiej Linii 801 12 00 02. Tam uzyskasz informacje, gdzie znaleźć miejsca, które pomagają ofiarom przemocy w rodzinie na danym terenie.

W pilnych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.