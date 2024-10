Kolejne uderzenie w grupę oszustów działających metodą "na wnuczka” Data publikacji 24.10.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze warszawskiego CBŚP i niemieckiej policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie i Prokuratury w Bambergu, przeprowadzili uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.

W wyniku ścisłej współpracy ze śledczymi z Wielkiej Brytanii, Belgii i Europolu, funkcjonariusze Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji [CBŚP] oraz policjanci komisariatu policji w Górnej Frankonii w Niemczech, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Bambergu, zatrzymali na terenie Polski, Belgii i Wielkiej Brytanii członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej w jej hierarchii wysokie pozycje.

Operacja była poprzedzona wnikliwym śledztwem prowadzonym przez Zarząd w Warszawie CBŚP wspólnie z niemiecką Policją. W wyniku tego śledztwa w listopadzie 2023 roku w Polsce policjanci CBŚP i niemieccy śledczy zlikwidowali centrum telefoniczne, za pośrednictwem którego dokonywano oszustw na szeroką skalę. Ustalono, że w ciągu kilku miesięcy z domu w podwarszawskiej miejscowości, gdzie mieściło się call center, wykonano łącznie ponad 14 000 połączeń telefonicznych do Republiki Federalnej Niemiec mających na celu wprowadzenie w błąd starszych osób i uzyskanie od nich pieniędzy. Oszuści wykonywali połączenia telefoniczne do osób starszych, następnie informowali je, że ktoś z ich bliskiej rodziny spowodował poważny wypadek i aby członek rodziny uniknął konsekwencji prawnych i więzienia, trzeba zapłacić określoną kwotę pieniędzy. Więcej o sprawie pisaliśmy w komunikacie: Międzynarodowa operacja mająca na celu zwalczanie oszustw metodą „na wnuczka”. Dzięki doskonałej współpracy z policją niemiecką, na gorącym uczynku popełniania przestępstw zatrzymano łącznie 17 członków wskazanej grupy przestępczej pełniących funkcję „odbieraków”. Na terytorium Polski doszło do zatrzymań 7 kolejnych członków wskazanej grupy - „odbieraków” i „werbowników”. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

Zwieńczeniem prowadzonych śledztw było uderzenie w dniu 15 października 2024 r. w strukturę kierowniczą grupy. W ramach operacji koordynowanej przez Europol - w Polsce, Belgii i Wielkiej Brytanii zatrzymano 8 osób. Zatrzymania w Wielkiej Brytanii i Belgii przeprowadzono na podstawie europejskich nakazów aresztowania [ENA]. Podejrzani, których zatrzymano w Polsce, zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia oszustw. Decyzją sądu, wobec trzech z zatrzymanych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Dwaj główni podejrzani w śledztwie, oczekują obecnie na ekstradycję do Niemiec.

Członkowie grupy byli całkowicie zaskoczeni wizytą policjantów w swoich mieszkaniach. Nie spodziewali się, że śledczy ujawnili ich nielegalny proceder i że w związku z tym zostaną zatrzymani. Podczas przeszukań ich mieszkań, zabezpieczono telefony komórkowe, które były wykorzystywane do przestępczej działalności. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze, złotą biżuterię oraz markowe zegarki.

Prowadzone śledztwo ma charakter rozwojowy, a współpraca międzynarodowa organów ścigania Polski i Republiki Federalnej Niemiec przynosi wymierne korzyści.

Film i zdjęcia: CBŚP, niemiecka policja; muzyka: Universal Production Music

(CBŚP/ mw)