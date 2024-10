Policjanci odnaleźli sprawcę zabójstwa mężczyzny w powiecie przysuskim

Kilkadziesiąt godzin trwała policyjna obława za sprawcą zabójstwa 49-letniego mężczyzny, do którego doszło w poniedziałek, 21.10.br., w jednej z miejscowości w powiecie przysuskim. Kilkudziesięciu policjantów, psy tropiące i m.in. śmigłowiec z Komendy Głównej Policji, zaangażowano do poszukiwań 32-latka, który podczas rodzinnej sprzeczki miał ranić 49-latka. W środę w godzinach wieczornych policjanci odnaleźli w lesie ciało 32-latka. Wstępnie nie stwierdzono, aby do jego śmierci ktoś się przyczynił.