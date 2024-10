48-latek odpowie za posiadanie narkotyków Data publikacji 25.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu podejrzany został aresztowany na 3 miesiące.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, realizując jedną ze swoich spraw, natrafili na wątek narkotykowy. Z pojawiających się w sprawie informacji wynikało, że na terenie podpoznańskiego Skórzewa 48-letni mężczyzna zajmuje się handlem narkotykami na dużą skalę. Policjanci ustali jego tożsamość, namierzyli samochód, który użytkuje i zaplanowali zatrzymanie.

Pod koniec września br. na terenie jednej z restauracji w Skórzewie zatrzymali 48-latka. Mężczyzna miał przy sobie torbę sportową, w której policjanci znaleźli worek foliowy z szarymi tabletkami. Okazało się, że były to tabletki ecstasy (MDMA) w ilości 250 sztuk. Podczas przeszukania auta zatrzymanego mundurowi znaleźli kolejne narkotyki - worek z 3 kilogramami marihuany. Łączna czarnorynkowa wartość przechwyconych narkotyków to prawie 250 tysięcy złotych.

Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu w Komisariacie Policji Nowe Miasto w Poznaniu, gdzie miał oczekiwać na termin przesłuchania przez prokuratora. Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, symulował zły stan zdrowia. Wezwana do komisariatu załoga karetki pogotowia przewiozła 48-latka do szpitala. Ostatecznie jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków i decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące.

Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia. W przeszłości 48-latek był wielokrotnie notowany przez policję za przestępstwa kryminalne, w tym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.