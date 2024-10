Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę

Data publikacji 25.10.2024

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Raniżowie w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę, który uchylał się od wykonania kary pozbawienia wolności. 50-latek ma do odbycia karę 10 miesięcy pobytu w zakładzie karnym. Policjant zauważył go idącego chodnikiem i natychmiast przystąpił do działania.