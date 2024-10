Włamywali się i okradali punkty Lotto. Wpadli w ręce śląskich kryminalnych Data publikacji 25.10.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka wpłynęły podziękowania dla śląskich policjantów. Przedstawiciele Zarządu Totalizatora Sportowego dziękują naszym kryminalnym za szybkie ujęcie grupy włamywaczy, okradających punkty sprzedaży sieci Lotto. Mundurowi zawsze wykonują swoje obowiązki najlepiej, jak potrafią, nie licząc na pochwały. Tym niemniej docenienie ich pracy w ten sposób zawsze niesie ze sobą satysfakcję dobrze spełnionego obowiązku.

Policjanci z Sekcji do Walki z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach wraz z kolegami z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Katowicach prowadzili szeroko zakrojone działania zmierzające do zatrzymania członków pewnej grupy przestępczej. Sprawcy, działając zarówno na terenie Katowic, jak i miast ościennych, zajmowali się włamaniami do punktów totalizatora sportowego, skąd zabierali pieniądze. Wspólne działania doprowadziły kryminalnych do sprawców.

Po serii włamań do punktów totalizatora sportowego w Katowicach i sąsiednich miastach, policjanci z wydziałów kryminalnych KWP i KMP w Katowicach połączyli siły w celu zatrzymania grupy zajmującej się tymi przestępstwami. W toku działań śledczy ustalili i namierzyli pojazdy wykorzystywane przez sprawców podczas „skoków”. W komendzie kryminalni spotkali się także z pracownikami centrum bezpieczeństwa totalizatora, w trakcie którego omówili sposób działania sprawców oraz algorytm postępowania w przypadku kolejnych zdarzeń.

W wyniku przeprowadzonych, skoordynowanych działań, policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach i Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Katowicach pod koniec września zatrzymali dwóch mężczyzn. 35 i 36-latek wpadli na gorącym uczynku kolejnego włamania do punktu totalizatora sportowego. Tym razem na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, skąd skradli cały sejf.

Młodszy z zatrzymanych przyznał się do 8 włamań do punktów totalizatora sportowego oraz jednego do innej firmy na terenie Katowic. Starszy natomiast przyznał, że włamał się do trzech takich punktów. Prokuratura Rejonowa Katowice-Zachód zastosowała wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze sobą.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Katowicach określają prowadzoną przez siebie sprawę jako rozwojową i pracują nad przedstawieniem kolejnych zarzutów podejrzanym.

