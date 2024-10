Dzielnicowy z Ostrołęki zatrzymał złodziei w czasie wolnym od służby Data publikacji 25.10.2024 Powrót Drukuj Aspirant Robert Gumkowski, dzielnicowy z Posterunku Policji w Czerwinie, kolejny raz wykazał się wyjątkową postawą, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców nawet poza godzinami pracy. Otrzymawszy informację o kradzieżach w sklepach jednej z popularnych sieci handlowych na terenie powiatu ostrołęckiego, niezwłocznie zareagował, mimo że był na wolnym.

Wszystko zaczęło się od telefonu - funkcjonariusz dowiedział się, że w kilku placówkach na terenie powiatu doszło do kradzieży. Zdecydował się działać natychmiastowo. Wsiadł w swój prywatny samochód i pojechał do wskazanego sklepu, aby sprawdzić, czy sprawcy kradzieży mogą być w pobliżu. Gdy zbliżał się do celu, zauważył wybiegającego z budynku mężczyznę, który pospiesznie wsiadł do oczekującego na niego samochodu i odjechał.

Aspirant Gumkowski, zachowując czujność, ruszył za nimi, jednocześnie informując o sytuacji swoich przełożonych. Cały czas miał pojazd podejrzanych na oku, co pozwoliło policjantom z posterunku w Czerniewie na skuteczną interwencję. Po przejechaniu kilku kilometrów patrol zdołał zatrzymać auto, a funkcjonariusze szybko obezwładnili obu mężczyzn – 25- i 33-latka. Obaj mężczyźni to mieszkańcy Warszawy. W ich samochodzie znaleziono skradzione przedmioty, a późniejsze ustalenia wykazały, że tylko tego dnia dokonali oni kilku kradzieży.

Obaj zatrzymani trafili do policyjnej celi i wkrótce odpowiedzą przed sądem za popełnione przestępstwa.

To już kolejny przypadek, gdy aspirant Robert Gumkowski wykazał się oddaniem służbie poza godzinami pracy. W lutym tego roku, również w czasie wolnym, rozpoznał i zatrzymał sprawcę kradzieży z włamaniem, o czym informowaliśmy w komunikacie: Policyjna spostrzegawczość i tym razem nie zawiodła.

Postawa aspiranta Gumkowskiego zasługuje na najwyższe uznanie. Jego zaangażowanie i czujność są dowodem, że prawdziwy policjant służy społeczności zawsze -niezależnie od tego, czy jest na służbie, czy poza nią. Dzięki takim funkcjonariuszom mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej.