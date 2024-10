Jechał w terenie zabudowanym 160 km/h! Stracił prawo jazdy Data publikacji 25.10.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze słupskiej drogówki dbając o bezpieczeństwo na naszych drogach, często kontrolują prędkość pojazdów. Podczas jednej z takich kontroli w miejscowości Rzuszcze zatrzymali osobowego mercedesa, który jechał w terenie zabudowanym 160 km/h, gdzie dopuszczalna prędkość to 50 km/h! Kontrola zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy i wysokim mandatem.

Wczoraj wieczorem policjanci Wydziału Ruchu Drogowego słupskiej komendy kontrolowali prędkość kierujących w Gminie Główczyce. Około godziny 19.00 w miejscowości Rzuszcze zatrzymali do kontroli kierującego osobowym mercedesem. Powodem kontroli była nadmierna prędkość. Pomimo terenu zabudowanego, gdzie dopuszczalna prędkość to 50 km/h mieszkaniec powiatu słupskiego rozpędził swój samochód do 160 km/h.

Sprawdzenie przez funkcjonariuszy mężczyzny w policyjnym systemie wykazało, że to nie pierwsze takie niebezpieczne wykroczenie na koncie mężczyzny. Wcześniej był już karany za przekroczenie prędkości.

Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem karnym w wysokości 5000 złotych i 15 punktów karnych. Kara była tak wysoka, bo 37-latek działał w warunkach tak zwanej „recydywy”.

Policjanci apelują! Nadmierna prędkość jest częstą przyczyną wypadków! Aktualna aura na drogach wymaga od wszystkich uczestników ruchu drogowego zachowania szczególnej ostrożności! Mokra nawierzchnia oraz spadające liście wydłużają drogę hamowania naszych pojazdów, a padający deszcz i szybko zapadający zmrok ogranicza widoczność. Pamiętajmy o tym, wsiadając za kierownicę.