14 zarzutów usłyszała kobieta, która podstępem wyłudziła recepty na cudze nazwiska Data publikacji 25.10.2024 Powrót Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy przez lekarzy i zdobycie e-recept na dane różnych osób. 39-latka miała przy sobie, jak również w miejscu zamieszkania szereg karteczek z danymi osób i kodami recept na leki psychotropowe. Teraz podejrzanej grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci bolesławieckiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w wyniku działań operacyjnych zatrzymali na gorącym uczynku mieszkankę miasta, która od kilku tygodni realizowała w miejscowych aptekach recepty na leki psychotropowe wystawiane na inne osoby.

Zebrane informacje pozwoliły na ustalenie sposobu pozyskiwania recept. Kobieta za pośrednictwem sieci teleinformatycznej wprowadzała w błąd różnych lekarzy, co do tożsamości pacjenta zwracającego się o wystawienie recepty wyłudzając w ten sposób poświadczenie nieprawdy, uzyskiwała e-recepty. Co ważniejsze leki były przepisywane zarówno na kobiety, jak i na mężczyzn.

39-latka została zatrzymana w trakcie kolejnej wizyty w aptece. Podejrzana podała aptekarzowi kod recepty oraz PESEL. Tym razem recepta była wystawiona na mieszkankę powiatu lubańskiego. Przy zatrzymanej policjanci zabezpieczyli zapiski z następnymi numerami PESEL i kodami do realizacji recept. Podczas sprawdzenia miejsca zamieszkania kobiety funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne karteczki z danymi potrzebnymi do realizacji recept oraz pudełko zawierające napoczęte blistry z różnymi rodzajami tabletek psychotropowych.

Podejrzanej postawiono łącznie 14 zarzutów obejmujących okres ostatnich 3 miesięcy.

Przedmiotem postępowania będzie również ustalenie, w jaki sposób kobieta weszła w posiadanie danych różnych osób. Za wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.