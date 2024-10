Brutalny napad. Bili pałką, ciągnęli po chodniku. Siłowe wejście i sześć osób zatrzymanych przez policjantów

Data publikacji 25.10.2024 Powrót Drukuj

Skuteczne działanie gorzowskich policjantów doprowadziło do zatrzymania sześciu osób po napadzie na mężczyznę. Pokrzywdzony został pobity, następnie wciągnięty siłą do pojazdu i okradziony. Pokrzywdzony trafił do szpitala ze złamaną ręką. Do zatrzymania części osób niezbędne było siłowe wejście do domu. Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych przez sąd po wniosku złożonym przez prokuratora. Grozi im do 20 lat więzienia.