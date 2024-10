Wizyta Dyrektor Wykonawczej CEPOL w Warszawie Data publikacji 25.10.2024 Powrót Drukuj W dniach 23-24 października 2024 r. z oficjalną wizytą w Warszawie gościła Dyrektor Wykonawcza Agencji UE ds. Szkoleń w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) Pani Montserrat Marin Lopez. Dyrektor Wykonawczej towarzyszyli dwaj przedstawiciele Sekretariatu Agencji, odpowiedzialni za stosunki zewnętrzne oraz realizację projektów pomocowych dla państw trzecich.

Wizyta Pani Montserrat Marin Lopez rozpoczęła się od spotkania z kierownictwem polskiej Policji, na czele z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem. Była to okazja do omówienia priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz zaangażowania strony polskiej we współpracę szkoleniową w ramach CEPOL, m.in. w kontekście możliwości zacieśnienia współpracy, planów dalszego rozwoju agencji oraz wsparcia dla państw trzecich w ramach realizowanych przez CEPOL projektów pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem programu TOPCOP, którego beneficjentami pozostają państwa Partnerstwa Wschodniego. Współpraca z wyżej wymienioną grupą państw pozostaje jednym z priorytetów polskiej Prezydencji.

Tematyka rozmów dotyczyła również kwestii bezpiecznego użytkowania oferty szkoleniowej CEPOL dostępnej w trybie on-line. Oferta ta stanowi uzupełnienie dla szkoleń stacjonarnych i obejmuje szereg komponentów, w tym m.in. warsztaty i kursy on-line, seminaria internetowe (tzw. webinars) oraz materiały szkoleniowe udostępniane w ramach samokształcenia. Rozwój oferty on-line pozostaje w szczególnym zainteresowaniu CEPOL z uwagi na jej potencjał i możliwość dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.

Na zakończenie spotkania I Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował Dyrektor Wykonawczej CEPOL za jej przyjazd do Polski oraz zaangażowanie w kształtowanie współpracy międzyinstytucjonalnej. Podkreślił również, iż kierowana przez nią agencja służy wsparciem w procesie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy polskiej Policji oraz kadry cywilnej, ułatwiając przekazywanie wiedzy oraz dobrych praktyk związanych z mechanizmami współpracy międzynarodowej i wymianą informacji. Przekłada się to na efektywność zwalczania przestępczości zorganizowanej i mającej charakter transgraniczny oraz wzrost zaangażowania w działania operacyjne w ramach EMPACT .

Z kolei Pani Montserrat Marin Lopez przywołała dotychczasową współpracę, podkreślając szczególne zaangażowanie polskich służb we współpracę szkoleniową w ramach CEPOL, czego przykładem może być liczba umów o partnerstwie ramowym na lata 2025-2028, na których zawarcie zdecydowało się aż dziewięć instytucji, w tym: Akademia Policji w Szczytnie, Szkoły Policji w Pile, Słupsku oraz w Katowicach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Centralne Biuro Śledcze Policji, a także trzy podmioty pozapolicyjne, tj. Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Lublinie. Sygnowanie ww. umów jest kluczowe dla możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć szkoleniowych na rzecz CEPOL.

Warto wspomnieć, iż całokształt współpracy szkoleniowej w ramach CEPOL pozostaje w gestii jednostki krajowej ds. CEPOL, która została ustanowiona w strukturach Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP . Do jej zadań należy między innymi koordynacja polskiego zaangażowania, promocja oferty szkoleniowej CEPOL oraz nabór uczestników przedsięwzięć szkoleniowych, współpraca z Sekretariatem agencji i punktami kontaktowymi ds. CEPOL działającymi w innych państwach, a także doradztwo w zakresie obowiązujących praktyk oraz wymogów proceduralnych itp. W związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie UE w ramach TRIO, polska Policja będzie ponadto działać we współpracy z kierownictwem Policji cypryjskiej, przy czym przedstawiciel strony polskiej będzie sprawował funkcję Z-cy Przewodniczącego Zarządu CEPOL.

Agenda wizyty Dyrektor Wykonawczej obejmowała również spotkanie z kierownictwem Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA . Ponadto z uwagi na fakt, iż oferta szkoleniowa CEPOL skierowana jest również do podmiotów pozapolicyjnych, Dyrektor Wykonawcza spotkała się również z kierownictwem Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej. Przedmiotem rozmów były obecne działania agencji oraz perspektywy jej rozwoju i zaangażowania ww. podmiotów we współpracę szkoleniową w ramach CEPOL.

(Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP)