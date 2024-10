Dwa samochody odzyskane, zatrzymany z trzema zarzutami i dozorem Data publikacji 28.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z grupy operacyjnej „Kobra” zatrzymali 38-latka i odzyskali dwa skradzione samochody, toyotę i renault. Mężczyzna na przestrzeni kilkunastu dni dwukrotnie włamał się do domów, skąd między innymi ukradł samochody. W trzecim przypadku nie zdążył ukraść auta, bo został spłoszony przez właścicieli. Usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdów, odpowie też za kradzież szczególnie zuchwałą. Decyzją sądu podejrzany został objęty policyjnym dozorem.

Mężczyzna, którym interesowali się policjanci z „Kobry” to 38-latek. Wiązało się z nim kilka zdarzeń, do których doszło w ostatnim czasie na terenie Wawra. Najpierw policjanci odnotowali pierwszą kradzież z włamaniem do domu, gdzie przy pomocy skradzionych kluczyków skradzione zostało też renault. Kilka dni później doszło do podobnej sytuacji - tym razem z posesji zniknęła toyota yaris. Na koniec zdarzenie, gdzie sprawca został spłoszony przez właścicieli posesji i nie zdążył ukraść samochodu.

Operacyjni z „Kobry”zebrali niezbędne dowody, pozyskali informacje i kiedy mieli pewność, gdzie można znaleźć 38-latka, od razu zadziałali. Podjęli obserwację i zatrzymali mężczyznę w momencie, kiedy przyjechał do sklepu skradzioną toyotą. Chwilę później policjanci mieli już też zabezpieczone renault.

Zgromadzony przez operacyjnych materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości. Zatrzymany był podejrzany o dwukrotne popełnienie przestępstw kradzieży z włamaniem, gdzie wśród skradzionych łupów były dwa samochody. W ostatnim przypadku była to kradzież szczególnie zuchwała. Takie usłyszał zarzuty.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego cztery razy w tygodniu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.