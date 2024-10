Zatrzymani za handel ludźmi Data publikacji 28.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu i Strażą Graniczną zatrzymali 22 października 3 osoby podejrzane o handel ludźmi i pomocnictwo w tym procederze. Początek tej sprawy to połowa sierpnia br. Wtedy do policjantów dotarły pierwsze informacje, z których wynikało, że na terenie powiatu wrzesińskiego mogą przebywać osoby, sprowadzone zza granicy i wykorzystywane do ciężkiej pracy na gospodarstwach.

Mechanizm działania głównego podejrzanego obywatela Mołdawii polegał na tym, że obiecywał różnym osobom pomoc w znalezieniu pracy w Polsce oraz transport do naszego kraju. Po przybyciu na miejsce zabierał pracownikom wszystkie dokumenty pod pozorem legalizacji pobytu. Pracownicy byli kwaterowani, a następnie przez 5-6 dni w tygodniu byli rozwożeni do pracy na teren różnych gospodarstw rolnych. Ich dzień pracy przekraczał ogólnie przyjętą normę. Nigdy nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia, wszystko zabierał 47-latek, tłumacząc to koniecznością opłaty noclegów oraz wyżywienia.

Osoby, które próbowały się buntować były bite i zastraszane. Szef całego przedsięwzięcia wykorzystywał bardzo trudną sytuację życiową wyzyskiwanych osób, dzięki czemu mógł ich przekonać do przyjazdu do Polski, a wobec osób przebywających na terenie województwa wielkopolskiego wykorzystywał ich krytyczne położenie. Jedna z ofiar to obywatel Polski.

Policjanci z KWP w Poznaniu współpracując przy tej sprawie z jednostką Straży Granicznej Poznań Ławica, cały czas zbierali materiał dowodowy, umożliwiający postawienie odpowiednich zarzutów.

22 października w ramach realizacji przy współpracy z Wydziałem Dochodzeniowo Śledczym KWP w Poznaniu i Prokuraturą Okręgową w Poznaniu weszli do jednego z domów na terenie powiatu wrzesińskiego. Poza trzema zatrzymanymi osobami do tej sprawy przebywała tam grupa osób wykorzystywana do pracy przymusowej. Na chwilę obecną 4 z nich uzyskały już status ofiary handlu ludźmi. Ofiary zostały objęte pomocą przez Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne prowadzone przez fundację La Strada.

47-letni obywatel Mołdawii, który był karany w swoim kraju między innymi za zabójstwo usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zarzut z art. 189a kodeksu karnego dotyczący handlu ludźmi. Jego żonie oraz drugiej z zatrzymanych kobiet prokurator postawił zarzut pomocnictwa. Na wniosek prokuratury sąd wobec 3 osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za tego typu przestępstwo grozi go 20 lat pozbawienia wolności.

Warto zapamiętać, że w strukturze Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu funkcjonuje komórka, której policjanci zajmują się zwalczaniem i zapobieganiem przestępstw m.in. handlu ludźmi. Współczesnymi formami tego przestępstwa jest praca przymusowa, żebractwo, handel narządami, wyłudzanie świadczeń socjalnych i kredytów. Osoby zainteresowane mogą nawiązać kontakt pod numerem 887 878 900 lub mailowo zhl.wk@po.policja.gov.pl

(KWP w Poznaniu / kp)