Opolscy policjanci uczestniczyli w warsztatach antydyskryminacyjnych

Opolscy policjanci wraz z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu do spraw Ochrony Praw Człowieka Panią podinsp. Iwoną Guterch, wzięli udział w seminarium historyczno - antydyskryminacyjnym adresowanym do środowiska policyjnego. Spotkanie odbyło się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

W miniony czwartek (24.10), 23 opolskich funkcjonariuszy, na co dzień pełniących służbę w wydziałach prewencji i wydziałach kryminalnych garnizonu opolskiego, wzięło udział w seminarium historyczno-antydyskryminacyjnym adresowanym do środowiska policyjnego.

W pierwszej części spotkania uczestnicy wraz z przewodnikiem zwiedzili były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas oglądania wystawy policjanci mieli możliwość spojrzenia na działania dehumanizacyjne, kategoryzację człowieka, a także próby zachowania człowieczeństwa w warunkach obozowych.

Następnie wzięli udział w warsztatach pn. „Jedenaste. Nie bądź obojętnym”, które przeprowadził przedstawiciel muzeum. Podczas tej części wydarzenia mundurowi mieli okazję wziąć udział w dyskusji na temat poszanowania praw człowieka, mechanizmów rodzenia się uprzedzeń i dyskryminacji, a także o tym do czego mogą doprowadzić działania dehumanizacyjne i kategoryzowanie drugiego człowieka.

Seminarium miało także na celu uwrażliwianie uczestników na drugiego człowieka, a tym samym zapobieganie przejawom nietolerancji, pogardy i nienawiści. Było również doskonałą okazją do chwili zadumy nad tym co się wydarzyło, a także spojrzeniem w przyszłość, aby nigdy więcej nie doszło do tak tragicznych wydarzeń.

Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia była Pani podinsp . Iwona Guterch - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu do spraw Ochrony Praw Człowieka.