Policjanci odnaleźli zaginioną seniorkę, jeszcze zanim rodzina zgłosiła jej zaginięcie Data publikacji 28.10.2024 Gdyby nie interwencja policjantów, ta historia mogłaby się skończyć tragedią. 90-latka szła ruchliwą drogą. Na szczęście zauważyli ją policjanci z wydziału ruchu drogowego i udzielili jej pomocy, dzięki czemu rodzina kobiety, gdy zgłosiła jej zaginięcie, nie musiała już jej szukać...

W czwartek, 24 października 2024 r. policjanci z wydziału ruchu drogowego podczas służby w Rudniku zauważyli starszą kobietę, która szła drogą krajową nr 45. Mundurowi zatrzymali się, zjechali na pobocze, uruchomili sygnały świetlne i zaczęli rozmawiać z kobietą. Seniorka powiedziała policjantom, że idzie do syna na pole. Bardzo to ich zaniepokoiło, ponieważ była to spora trasa do pokonania.

Gdy policjantka rozmawiała z kobietą, policjant usłyszał, że dyżurny informuje o zgłoszeniu zaginięcia starszej kobiety. Okazało się, że chodzi właśnie o 90-latkę, która była w tym momencie już z policjantami. Kobieta wyszła z domu godzinę wcześniej, a rodzina zaczęła się niepokoić i zgłosiła jej zaginięcie. Dzięki czujności mundurowych na szczęście kobiecie nic się nie stało i bezpiecznie wróciła do swojej rodziny.

Pamiętajmy o swoich bliskich seniorach, którzy choćby ze względu na swój wiek i stan zdrowia mogą mieć problemy z orientacją w terenie, czy zadbaniem o swoje bezpieczeństwo.

Nie bądźmy obojętni! Widząc osoby (szczególnie seniorów), które sprawiają wrażenie zagubionych, są ubrane nieadekwatnie do pogody, dziwnie się zachowują – reagujmy! Czasami jeden telefon pod numer alarmowy wystarczy, by ocalić czyjeś życie!