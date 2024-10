Podziękowania dla policjantów z wyszkowskiej drogówki Data publikacji 28.10.2024 Powrót Drukuj „Nie mamy wątpliwości, że obaj Panowie łączą swoją pracę z prawdziwym powołaniem, a ich postawa, zachowanie, spokój i życzliwość stanowią powód do dumy nie tylko dla Państwa jednostki, ale całej Policji”. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie wpłynął wyjątkowy list, w którym uczestnicy zdarzenia drogowego dziękują policjantom z wyszkowskiej drogówki za udzieloną im pomoc. Mundurowi za swoją służbę nie oczekują specjalnych podziękowań, jednak każde miłe słowo wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do działania.

Policjanci służą pomocą zawsze, gdy tylko mogą. Nie oczekują za to specjalnych podziękowań, bo wiedzą, że na tym polega ich służba. Co nie znaczy, że słowa wdzięczności, jakie do nich trafiają, nie robią na nich wrażenia, szczególnie gdy są to podziękowania płynące prosto z serca jak te napisane przez uczestników zdarzenia drogowego, do którego doszło 3 października 2024 na drodze S-8 w Knurowcu, skierowane do asp. szt. Marka Cackowskiego i sierż. szt. Pawła Soszki.

Uczestnicy zdarzenia drogowego nie szczędzi słów wdzięczności i wielkiej sympatii do policjantów. W liście skierowanym do Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie wskazują, iż „…postawa, zachowanie, spokój i życzliwość stanowią powód do dumy nie tylko dla wyszkowskiej jednostki, ale całej Policji".

Te piękne słowa skierowane do asp. szt. Marka Cackowskiego i sierż. szt. Pawła Soszki, wywołały na ich twarzach wielkie wzruszenie i bez wątpienia napędziły i zmotywowały do dalszej służby. Dla wyszkowskich policjantów służba to nie tylko ochrona porządku i bezpieczeństwa, ale również pomoc innym, a największą nagrodą jest radość i szczery uśmiech na twarzach osób, którym mogli pomóc.