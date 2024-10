Policyjne działania w okresie "Wszystkich Świętych" Data publikacji 29.10.2024 Powrót Drukuj W okresie „Wszystkich Świętych” wielu z nas uda się na cmentarze, aby oddać hołd naszym bliskim. To trudny czas zarówno dla uczestników ruchu drogowego, jak i dla policjantów, którzy zadbają o bezpieczeństwo kierujących oraz pieszych.

Do głównych zadań policjantów ruchu drogowego będzie należeć zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak i drogach prowadzących do cmentarzy. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą ręcznie kierować ruchem. Stosowanie się do poleceń i wskazówek funkcjonariuszy ułatwi poruszanie się w zatłoczonych rejonach.

Mundurowi będą egzekwować od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Ponadto zwrócą uwagę na ich stan trzeźwości i stan psychofizyczny. Funkcjonariusze będą również reagować na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

Apelujemy do pieszych, poruszających się szczególnie po zmierzchu o zadbanie o swoją widoczność. Stosowanie elementów odblaskowych jest obowiązkiem poza obszarem zabudowanym gdzie nie ma infrastruktury dla nich przeznaczonej, ale zachęcamy, żeby korzystać z nich także na terenach miejskich. Kamizelka, brelok czy opaska odblaskowa może znacznie podnieść widoczność i bezpieczeństwo.

Przed wyjazdem warto zapoznać się z informacjami o czasowych zmianach w organizacji ruchu, przewidywanych utrudnieniach, zalecanych objazdach i wyznaczonych parkingach.

Z uwagi na duże utrudnienia w ruchu drogowym w rejonach cmentarzy zalecamy korzystanie z transportu publicznego. Zwłaszcza że w wielu miastach zostaną uruchomione specjalne linie kursujące z dużą częstotliwością.

Przypominamy, że w dniach: 31 października w godz. 18:00 – 22:00, 1 listopada w godz. 8:00 – 22:00, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.

Opuszczając dom czy mieszkanie, zadbajmy o ich odpowiednie zabezpieczenie. Pamiętajmy, aby dokładnie zamknąć wszystkie drzwi i okna, zwłaszcza piwniczne i dachowe, a także zamki w garażach, pomieszczeniach gospodarczych oraz furtkach.

Udając się na cmentarz, nie zabierajmy ze sobą dużych kwot. Nie będą nam tam potrzebne, a mogą paść łupem złodziei kieszonkowych.

Robiąc porządki na grobach i wokół nich oraz zapalając znicze, nie zostawiajmy bez nadzoru torebek, płaszczy czy innych wartościowych przedmiotów.

Pamiętajmy o tym, aby pieniądze, dokumenty czy telefon komórkowy, w miarę możliwości trzymać w wewnętrznej kieszeni ubrania. Na pewno utrudnimy w ten sposób złodziejowi ewentualną próbę kradzieży. Dobrze jest, gdy ktoś bliski lub znajomy może nam towarzyszyć na cmentarzu. Wtedy mamy większą możliwość przypilnowania naszych rzeczy osobistych.

Płacąc za zakupy "na przycmentarnych" straganach, róbmy to dyskretnie, nie ujawniając otoczeniu całej zawartości portfela. Pieniądze, karty płatnicze, dokumenty czy telefon komórkowy trzymajmy najlepiej w wewnętrznej kieszeni ubrania, co utrudni w tłumie ewentualną próbę ich kradzieży.

Wybierając się na groby zmarłych zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo naszych dzieci. Nie powinny one oddalać się od rodziców ani opiekunów. Warto także ustalić miejsce spotkania na wypadek zgubienia się.

Osoby starsze i niepełnosprawne powinny przebywać na cmentarzu w towarzystwie bliskich, co pozwoli zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, jak zasłabnięcie czy zagubienie się. Możemy wyposażyć seniora w kartkę z numerem kontaktowym do najbliższych, na wypadek nagłej potrzeby.

Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności, by wszyscy mogli godnie uczcić pamięć zmarłych w bezpieczny sposób.

( BKS , BRD , BP KGP )