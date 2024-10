Od kłótni do zabójstwa Data publikacji 28.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali 37-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo swojego konkubenta. 52-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń zadanych nożem. Kobieta usłyszała już zarzuty i została tymczasowo aresztowana. Za zabójstwo sprawczyni może trafić do więzienia nawet na resztę swojego życia.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 21.30 w mieszkaniu przy ulicy Radoszowskiej w rudzkiej dzielnicy Kochłowice.

Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 37-latka wróciła do domu pijana. Na tym tle pomiędzy nią i jej 52-letnim konkubentem doszło do awantury.

Mężczyzna wypomniał kobiecie jej skłonność do nadużywania alkoholu. W pewnym momencie wzięła ona do ręki duży kuchenny nóż i wbiła go w klatkę piersiową mężczyzny.

Ten cios był dla niego śmiertelny. 37-latka zadzwoniła na numer alarmowy i poinformowała, że ugodziła partnera nożem.

Policjanci z rudzkiej "trójki", którzy byli pierwsi na miejscu zdarzenia, zauważyli liczne ślady krwi i leżącego mężczyznę, nad którym klęczała kobieta, próbująca zatamować krwawienie z rany.

Niestety mężczyzna już nie żył. Na miejsce wezwana została grupa policyjnych specjalistów, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady, pozwalające na ustalenie jego przebiegu.

Zabezpieczony został również nóż kuchenny, który posłużył do zabójstwa. Kobieta w chwili zdarzenia znajdowała się pod znacznym wpływem alkoholu. Badanie wykazało prawie 1,7 promila w jej organizmie.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 37-latce zarzutu zabójstwa. Za ten czyn grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W ubiegły piątek decyzją rudzkiego sądu rudzianka została tymczasowo aresztowana. Za zabójstwo grozi jej nawet dożywocie.

( KWP w Katowicach/ BSh)

