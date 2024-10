Podziękowania dla policjantów ze Szwederowa Data publikacji 28.10.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo wpłynęło podziękowanie od córki 73-letniej kobiety, która rano wyszła z domu i ze względu na swój stan zdrowia do niego nie powróciła. Dzięki pomocy policjantów kobieta bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziny.

W czwartek, 24 października 2024 r. chwilę po godzinie 23.00, policjanci z bydgoskiego Szwederowa zostali poinformowani o zaginięciu seniorki, która nie wróciła do domu po tym, jak wyszła rano do kosmetyczki. Zgłaszająca dodała, że obawia się o życie i zdrowie swojej mamy, ponieważ cierpi ona na schorzenia, które uniemożliwiają jej całkowicie samodzielną egzystencję.

Przeglądając monitoring w starym domu, gdzie niegdyś mieszkała wspólnie z mamą, 53-latka, zauważyła ruch w jednej z sypialni. Dyżurny skierował tam policjantów. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce nie mogli dostać się do budynku, ponieważ w drzwiach, od środka, pozostawiony był klucz, który uniemożliwiał ich otwarcie. Funkcjonariusze, z zewnątrz budynku, zauważyli leżącą na łóżku kobietę, która nie reagowała na pukanie do drzwi, wołanie ani dzwonienie dzwonkiem. W związku z powyższym postanowili wejść do środka przez jedno z uchylonych okien.

Po wejściu okazało się, że jest to 73-letnia matka zgłaszającej. Była kompletnie zdezorientowana i nie wypowiadała się logicznie. Na szczęście nic jej się nie stało. Policjanci przekazali Seniorkę pod opiekę córki.

Na dowód wdzięczności, 53-latka, napisała do Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo maila z podziękowaniami za skuteczność, profesjonalizm oraz empatię jaką funkcjonariusze wykazali się podczas interwencji.