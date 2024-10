Zatrzymania, areszty, zakazy opuszczania kraju oraz sprawy w sądzie dla nieletnich za posiadanie, udzielanie i wprowadzanie do obrotu narkotyków Data publikacji 28.10.2024 Powrót Drukuj Łomżyńscy śledczy zatrzymali w sumie 11 osób podejrzanych o posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających oraz ich udzielanie i wprowadzanie do obrotu. Wśród zatrzymanych było 10 mężczyzn oraz jedna kobieta, w przedziale wiekowym 25 - 40 lat oraz dwie osoby nieletnie. Wszyscy dorośli za zarzucane im przestępstwa odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Łomży. Grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat. Osobami nieletnimi natomiast zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży.

Łomżyńscy śledczy ustalili osoby zamieszane w proceder narkotykowy. Już w lipcu br. zatrzymali mężczyznę posiadającego znaczną ilością narkotyków oraz dwóch nieletnich, którym ich udzielił. W związku z tą sprawą zatrzymano kolejne 3 osoby, które również posiadały znaczne ilości narkotyków i jak wynikało z ustaleń, udzielały ich innym osobom. W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili kolejnych 6 osób zamieszanych w ten proceder. Łącznie mundurowi zatrzymali 11 osób: dorosłych w wieku 25-40 lat oraz dwie osoby nieletnie. Podczas czynności zabezpieczono około 400 gramów różnych substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Była to między innymi amfetamina, klefedron, marihuana i inne.

Osoby te usłyszały zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, udzielania ich i wprowadzania do obrotu. Grozi za to kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Natomiast sprawą dwóch nieletnich zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży. Do tej pory sąd zastosował areszt wobec 6 osób w tym jednej kobiety, natomiast 3 pozostałe osoby dorosłe dostały dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Łomży. Ma ona charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.