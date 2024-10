Policjanci zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym. Posiadał 4 kilogramy amfetaminy

Policjanci z Wydziału Kryminalnego koszalińskiej komendy od dłuższego czasu prowadzili intensywne poszukiwania mężczyzny, który ukrywał się, bo miał odbyć wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności. Był on poszukiwany listem gończym. W międzyczasie kryminalni ustalili, że ten sam mężczyzna w mieszkaniu, do którego ma dostęp może posiadać znaczne ilości narkotyków. Ich ustalenia się potwierdziły, a dowodem na to było zabezpieczenie 4 kilogramów amfetaminy. Decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie mężczyzna został zwolniony, bez zastosowania żadnego środka zapobiegawczego.