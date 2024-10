Podziękowania dla policjantów za sprawne odnalezienie schorowanego seniora Data publikacji 29.10.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynęły podziękowania dla policjantów z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu asp. Karola Tatuń i asp. Piotra Tworka za sprawne odnalezienie schorowanego seniora. Mężczyzna odnalazł się w pociągu. Mundurowi z Komendy Powiatowej w Brzegu zajęli się nim do momentu przyjazdu rodziny. Córka odnalezionego podziękowała też i tym policjantom.

7 października br. do policjantów z wrocławskiego komisariatu kolejowego podeszła zaniepokojona kobieta, która poprosiła o pomoc w odnalezieniu ojca. Senior oddalił się od niej w galerii handlowej, a w związku z tym, że był poważnie schorowany, córka martwiła się o jego zdrowie i życie. Mundurowi natychmiast podjęli się zadania odnalezienia mężczyzny. Przy wsparciu kolegów z komisariatu przeszukano teren okoliczny stacji oraz galerii, wydano komunikaty przez megafon Dworca PKP oraz przejrzano nagrania z kamer. To na nich właśnie zauważono seniora, jak wsiada do pociągu w kierunku Brzegu w woj. opolskim.

Policjanci nawiązali kontakty z kierownikami pociągów i pracownikami stacji, gdyż mężczyzna zdążył przesiąść się i jechał w kierunku Nysy. Do tego dobra współpraca z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu doprowadziła do tego, że senior został odnaleziony cały i zdrowy. Mundurowi z Brzegu zaopiekowali się nim do czasu przyjazdu rodziny.

Córka nie kryła wzruszenia i kilka dni później przesłała do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podziękowania dla asp. Karola Tatuń i asp. Piotra Tworka z komisariatu kolejowego we Wrocławiu. Wspomniała też o profesjonalizmie również policjantów z Brzegu:

„Szanowni Państwo chciałam bardzo serdecznie podziękować za pomoc. Jestem pod ogromnym wrażeniem szybkości i skuteczności, z jaką działali funkcjonariusze. Uważam, że czas poszukiwań był bardzo krótki, mimo że Tato zdążył opuścić Wrocław. Z tego, co mi powiedziano, do poszukiwań mojego Taty został zaangażowany patrol w radiowozie, patrole piesze w okolicach dworca i oczywiście funkcjonariusze na Komisariacie Kolejowym. Pragnę podkreślić, że policjanci prowadzący czynności byli bardzo uprzejmi, opanowani i podeszli do mojego problemu z dużą starannością i zaangażowaniem. Jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem profesjonalizmu z jakim Państwo działacie – zarówno policjanci we Wrocławiu, jak i Brzegu, bo dzięki temu mój Tata wrócił bezpiecznie do domu. Wraz z Tatą jeszcze raz dziękujemy Państwu za pomoc i życzymy spokojnej służby.”

Szybko odnaleziony senior jest kolejnym dowodem na doskonałą współpracę policjantów z różnych województw oraz współpracę z innymi instytucjami.