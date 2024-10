Łódzcy Kryminalni przejęli ponad 9,5 kilograma narkotyków Data publikacji 29.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału dw. Z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 39-latka, który posiadał ponad 9,5 kilograma narkotyków, w tym mefedron, marihuanę, a także… 36 sztuk żelek z zawartością substancji THC. Mężczyzna posiadał też sprzęt do wytwarzania narkotyków wart ponad 50 tysięcy złotych. Sprawca usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Dzięki dobrej znajomości środowiska przestępczego oraz intensywnej pracy łódzcy policjanci przejęli ponad 9,5 kilograma narkotyków. Funkcjonariusze od jakiegoś czasu podejrzewali, że 39-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego może prowadzić nielegalną produkcję zabronionych substancji.

25 października 2024 około godziny 14:40 pod dom mężczyzny podjechał pojazd marki Fiat, którym kierowała kobieta. Policjanci postanowili ją wylegitymować. W trakcie czynności kryminalni przebywając na posesji wyczuli silną woń, charakterystyczną dla zapachu marihuany. Funkcjonariusze weszli do domu, gdzie zastali 39-letniego mężczyznę. Mając podejrzanie, że posiada narkotyki, przeszukali pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. W piwnicy domu znaleźli 5 namiotów do uprawy roślin, w których znajdowały się konopie inne niż włókniste, w różnych fazach wzrostu. W kolejnym pomieszczeniu policjanci natrafili na namiot, gdzie rośliny były suszone. Łącznie znaleźli 41 ususzonych krzaków. Wstępne badanie wykazało, że jest to marihuana. Dodatkowo znaleźli i zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk żelek z zawartością substancji THC, mefedron oraz brązową plastyczną substancję. Całość zostanie przekazana do dalszych badań. Zabezpieczyli również osprzęt służący do wytwarzania narkotyków, którego łączna wartość to ponad 50 tysięcy złotych.

Dzięki skrupulatnej pracy łódzkich kryminalnych na rynek nie trafi ponad 9,5 kilograma narkotyków. Mężczyzna tłumaczył się, że substancje te posiada na własny użytek. 39-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

26 października 2024 roku usłyszał on zarzuty produkcji oraz posiadania środków odurzających i psychotropowych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgierzu sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za te przestępstwa grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.