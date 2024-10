Akt oskarżenia o czerpanie korzyści z cudzej prostytucji, a także handel ludźmi Data publikacji 29.10.2024 Powrót Drukuj Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadziła wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw czerpania korzyści z cudzej prostytucji i ułatwiania prostytucji. Zarzuty dotyczą także przestępstwa handlu ludźmi.

W październiku 2024 r. śledztwo zostało zakończone skierowaniem wobec trojga podejrzanych aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego we Włocławku.

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej

W toku postępowania ustalono, że trzy osoby (37 i 34-letni mężczyźni i 38-letnia kobieta) w okresie od nieustalonego dnia i miesiąca 2019 roku do dnia 20 marca 2023 roku we Włocławku działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było ułatwianie prostytucji 9 ustalonym i innym nieustalonym kobietom, czerpiąc przy tym korzyści majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 350 000 złotych. Grupą kierował 37-letni mężczyzna, a jej działalność odbywała się we Włocławku w specjalnie do tego przygotowanym budynku. Wszyscy podejrzani są mieszkańcami Włocławka. W ocenie prokuratora sprawcy uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu.

Osoby te usłyszały w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku zarzuty udziału w grupie przestępczej i czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby.

Ponadto osobie kierującej grupą przestępczą zarzucono popełnienie 5 przestępstw handlu ludźmi, nakłanianiu i doprowadzaniu do uprawiania prostytucji przy zastosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej i czerpaniu z tego procederu korzyści majątkowej, 13 przestępstw zgwałcenia, w tym trzech wspólnie i w porozumieniu z drugim z mężczyzn, przestępstwa znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad kobietą nieporadną z uwagi na stan zdrowia, przestępstwa nakłaniania innej osoby do spowodowania u innej jeszcze ustalonej osoby ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania niewielkiej ilości kokainy.

Drugiemu z mężczyzn zarzucono popełnienie przestępstwa handlu ludźmi, nakłanianiu i doprowadzaniu do uprawiania prostytucji przy zastosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej i czerpaniu z tego procederu korzyści majątkowej, nakłanianie innej osoby do spowodowania u innej jeszcze ustalonej osoby ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Podejrzanej kobiecie zarzucono popełnienie przestępstwa nakłaniania i doprowadzania do uprawiania prostytucji przy zastosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej i czerpaniu z tego procederu korzyści majątkowej.

Kierujący grupą przestępczą mężczyzna przyznał się do posiadania kokainy oraz do prowadzenia agencji towarzyskiej wspólnie z innym podejrzanym. W pozostałym zakresie nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Drugi z podejrzanych mężczyzn przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia potwierdzające ustalony w sprawie stan faktyczny. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i wyjaśniając potwierdziła ustalony w sprawie stan faktyczny dotyczący jej sprawstwa.

Areszty dla podejrzanych

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w postępowaniu przygotowawczym stosowano wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze.

Wobec dwóch mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec podejrzanej dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania na odległość nie mniejszą niż 100 metrów do ustalonych osób oraz zakaz opuszczania kraju.

Zagrożenie karą

Za kierowanie grupą przestępczą grozi podejrzanemu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, zaś wzięcie udziału w grupie przestępczej pozostałym podejrzanym kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Za nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji luj ułatwienia jej tego oraz czerpanie z tego korzyści majątkowej podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Za przestępstwo handlu ludźmi grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Za przestępstwo zgwałcenia grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12, a w przypadku takiego przestępstwa popełnionego wspólnie z inną osobą – na czas nie krótszy od lat 3.

Za przestępstwo znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad kobietą nieporadną z uwagi na stan zdrowia grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.