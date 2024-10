Dwóch obywateli Gruzji odpowie za szereg przestępstw Data publikacji 29.10.2024 Powrót Drukuj W zeszłym tygodniu krakowscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, którzy w połowie października br. ukradli z dwóch zaparkowanych pojazdów karty bankomatowe, którymi następnie płacili za zakupy. Ponadto w rejonie Nowej Huty w hurtowni elektrycznej usiłowali oni dokonać kradzieży kabla elektrycznego. Wobec mężczyzn zastosowany został tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

W poniedziałek, 14 października br. policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie po godzinie 20:00 zatrzymali do kontroli pojazd, którym poruszało się dwóch obywateli Gruzji w wieku 24 oraz 29 lat. W trakcie interwencji funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni znajdują się w zainteresowaniu śledczych z Komisariatu Policji VI w Krakowie. Po przekazaniu tej informacji do policyjnej jednostki na miejsce natychmiast udali się kryminalni z komisariatu przy ul. Ćwiklińskiej, którzy po przybyciu zatrzymali obydwu mężczyzn.

Według ustaleń śledczych to właśnie oni mieli być odpowiedzialni za kradzieże, do których doszło 14 oraz 18 października br. Najpierw z zaparkowanego pojazdu w Rejonie Podgórza Duchackiego mężczyźni mieli dokonać kradzieży torebki, w której znajdowały się dokumenty oraz karta płatnicza. Cztery dni później obrali natomiast za cel pojazd zaparkowany na parkingu w rejonie Mistrzejowic, z którego ukradli plecak z dokumentami, kartą płatniczą oraz sprzętem elektronicznym. Jak ustalili śledczy, mężczyźni kilkukrotnie użyli skradzionych kart płatniczych oraz kilkukrotnie usiłowali zapłacić nimi za zakupy.

To jednak nie wszystkie przewinienia, których się dopuścili. 18 października br. po dokonaniu kradzieży torebki mężczyźni pojechali w rejon Nowej Huty, gdzie wdarli się na teren jednej z hurtowni elektrycznych i usiłowali dokonać kradzieży kabli. Do kradzieży finalnie nie doszło, jednak swoim działaniem spowodowali zniszczenia oszacowane przez właściciela na prawie pięć i pół tysiąca złotych. Obaj zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszeli oni zarzuty kradzieży, kradzieży z włamaniem, usiłowania kradzieży z włamaniem, kradzieży dokumentów, ukrywania dokumentów innej osoby oraz uszkodzenia mienia. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze w Krakowie wobec mężczyzn sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.