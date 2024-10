Pomagamy i chronimy nawet z narażeniem życia

Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, ale zawsze pod presją czasu - funkcjonariusze Policji na co dzień pomagają i chronią, dbają o bezpieczeństwo innych oraz chronią mienie. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na terenie Jarosławia. Podczas wykonywanych czynności, mężczyzna, wobec którego była podejmowana interwencja, ranił funkcjonariusza w klatkę piersiową. Policjant został przewieziony do szpitala. Agresywny 30-latek został zatrzymany i trafił do specjalistycznej placówki.