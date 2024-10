Tymczasowy areszt za posiadanie dziecięcej pornografii Data publikacji 30.10.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Tarnowskich Gór, przy współpracy z policjantami z Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach, zatrzymali mężczyznę, który na swoich nośnikach danych gromadził i rozpowszechniał dziecięcą pornografię. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci znaleźli także znaczne ilości narkotyków. Oprócz tego odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Grozić mu może nawet do 15 lat więzienia.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, monitorując sieć internetową, namierzyli mieszkańca Krupskiego Młyna, który rozpowszechniał dziecięcą pornografię.

W tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wszczęła śledztwo, wydając postanowienie o przeszukaniu mieszkania ustalonego mężczyzny. Tarnogórscy kryminalni, wspólnie z policjantami CBZC , pojechali do Krupskiego Młyna, gdzie miał zamieszkiwać podejrzany mężczyzna.

Po przyjeździe na miejsce, gdy drzwi do mieszkania otworzył jeden z domowników, podejrzany, wiedząc, że policjanci przyszli po niego, rzucił się do ucieczki. Jego próba uniknięcia odpowiedzialności została jednak błyskawicznie udaremniona. W wyniku przeszukania mieszkania, policjanci potwierdzili swoje wcześniejsze ustalenia, znajdując niedozwolone treści z udziałem małoletnich. Oprócz tego natknęli się na znaczne ilości środków odurzających, które również zabezpieczyli.

Gdy 40-letni mężczyzna trafił na komendę na jaw wyszło, że posiada on także treści multimedialne, na których sam znęca się nad zwierzętami. Technik kryminalistyki sprawdził także zabezpieczone substancje, którymi okazało się kilkadziesiąt tabletek ecstasy oraz kilkadziesiąt porcji marihuany, a także ponad tysiąc działek dilerskich amfetaminy. Wśród tych środków znalazły się też substancje, które zostaną teraz poddane wnikliwym badaniom laboratoryjnym w celu ustalenia ich składu.

Zatrzymany 40-letni mieszkaniec Krupskiego Młyna trafił na noc do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, znęcania się nad zwierzętami i posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek śledczych, tarnogórski sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Zgodnie z prawem grozić mu może nawet do 15 lat więzienia.