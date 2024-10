145 km/h na prędkościomierzu i nerwowa jazda na zderzaku... Bo spieszył się na budowę!

Data publikacji 30.10.2024

Mundurowi z grupy SPEED zatrzymali kolejnego kierującego, którego obowiązujące przepisy ruchu drogowego, m.in. ograniczenia prędkości, w jego mniemaniu nie dotyczą. Swoim audi pędził Autostradową Obwodnicą Wrocławia ponad 145 km/h. Jakby tego było mało, to w dodatku "przykleił się" do zderzaka jadącego przed nim auta. Możemy się tylko domyślać, z jaką prędkością spieszyłby się na budowę, bo takie tłumaczenie usłyszeli policjanci, gdyby nie jadące przed nim auta. Pośpiech i jazda na zderzaku kosztowały go jedynie 800 zł i 10 pkt karnych, bo przecież finał takiej jazdy mógł być tragiczny!