Policjant czujny również przed służbą Data publikacji 30.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci co dzień pomagają i chronią, niejednokrotnie dokonują zatrzymań osób, które dopuściły się popełnienia przestępstwa. Wspomniane działania podejmują z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie lub tuż przed, ale zawsze pod presją czasu, a co ważniejsze skutecznie. Policjant jadąc do służby, minął pojazd, którego kierowca ostentacyjnie spożywał alkohol „za kółkiem”. Bez zbędnej zwłoki funkcjonariusz zawrócił i ruszył za nieodpowiedzialnym kierowcom. W analogicznym czasie o zdarzeniu poinformował policjantów będących w służbie. Tuż po skutecznym zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej okazało się, że 47-latek miał blisko 1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz mieszkańcowi powiatu bolesławieckiego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy i dość wysokie konsekwencje finansowe.

Pomagamy i chronimy to nie tylko hasło, ale przede wszystkim cel, który przyświeca policjantom niemalże każdego dnia niezależnie, czy są w służbie, czy też nie. Przykładów, które pokazują jak wiele znaczą dla funkcjonariuszy słowa policyjnej roty ślubowani, jest mnóstwo. Kolejny już przykład pochodzi z Bolesławca, gdzie skuteczna i szybka reakcja policjanta doprowadziła do zatrzymania nietrzeźwego kierującego. Być może w ten sposób nie doszło do kolejnej tragedii na drodze.

Funkcjonariusz Posterunku Policji w Osiecznicy, który pełni funkcję kierownika wyjechał na służbę. W trakcie dość krótkiej podróży policjant minął samochód osobowy, który prowadził mężczyzna. Doświadczony policjant dostrzegł jak kierujący w trakcie jazdy spożywał alkohol w postaci piwa.

Na tej podstawie funkcjonariusz postanowił podjąć szybką i zdecydowaną reakcję. W tym celu zawrócił i ruszył za kierowcą, aby nie stracić go z pola widzenia. W analogicznym czasie poinformował policjantów będących w służbie o zdarzeniu, wskazując jednocześnie precyzyjnie swoją lokalizację.

Po chwili na widok zbliżającego się radiowozu oznakowanego kierujący wykonał kilka manewrów, które być może jego zdaniem miały na celu zgubienie policjantów. Jednak nic bardziej mylnego, po wcześniejszym porozumieniu zadysponowani na miejsce umundurowani policjanci wraz z kierownikiem Posterunku Policji w Osiecznicy dokonali zatrzymania nieodpowiedzialnego kierowcy.

Dość szybko policjanci potwierdzili, że 47-letni kierowca samochodu osobowego poruszał się po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie potwierdziło blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W toku prowadzonych czynności pomiędzy przednimi fotelami mundurowi ujawnili pustą butelkę po piwie.

Teraz mieszkańcowi powiatu bolesławieckiego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy i dość wysokie konsekwencje finansowe.

Policjanci każdego dnia udzielają pomocy różnym osobom, a także otrzymują informacje o tym, że czyjeś życie jest zagrożone. Niezależnie czy są wówczas w służbie, zawsze dokładają wszelkich starań, aby to życie uratować. Liczy się wtedy szybkość, skuteczność oraz trafność podejmowanych decyzji. Liczne przykłady pokazują, że dolnośląscy funkcjonariusze świetnie sobie radzą w takich sytuacjach, dzięki czemu już wielokrotnie zdołali uchronić mieszkańców przez wieloma zagrożeniami.