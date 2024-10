Na popularnym portalu aukcyjnym sprzedawał nielegalne oprogramowania diagnostyczne i interfejsy

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali mężczyznę, który na jednym z portali internetowych oferował do sprzedaży nielegalne kopie oprogramowania diagnostycznego i interfejsy. Łączną sumę strat oszacowano na kwotę blisko 200 tys. złotych. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.