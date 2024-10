Wicemistrzostwo mł. asp. Mateusza Koczmary w Pucharze Świata Karate Kyokushin IKO Data publikacji 30.10.2024 Powrót Drukuj Mł. asp. Mateusz Koczmara stanął na podium w Pucharze Świata Karate Kyokushin IKO. W kategorii kumite masters zajął II miejsce. Jest to kolejny sportowy, aczkolwiek życiowy sukces policjanta, który na co dzień pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. IKO World Cup odbył się w katowickim Spodku, a udział w nim wzięło ponad 800 zawodników. Gratulujemy!

Puchar Świata Karate Kyokushin IKO World Cup odbył się w miniony weekend, 26-27.11.2024 roku w katowickim Spodku. Udział w zawodach wzięło łącznie ponad 800 zawodników z całego świata. W rywalizacji brali udział najlepsi zawodnicy aż z 35 państw.

W zawodach wziął udział nasz kolega mł. asp. Mateusz Koczmara, , który na co dzień pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wystąpił w kategorii kumite masters. Koczmara zdecydowanie pokonał kilku przeciwników i dotarł do finału. Niestety odniesiona w półfinale kontuzja nie pozwoliła mu zawalczyć o złoto. Został więc sklasyfikowany na II miejscu, co jest jego życiowym sukcesem.

Mł. asp. Mateusz Koczmara posiada uprawnienia trenera drugiej klasy Karate Kyokushin. Jest to jego kolejne sportowe osiągnięcie. W przeszłości zajmował czołowe miejsca w zawodach w Karate Kyokushin i kickboxingu. Od ponad 30 lat trenuje Karate Kyokushin. Nasz kolega - posiadacz stopnia mistrzowskiego 3 DAN ćwiczy w Lubelskim Klubie Karate Kyokushin pod okiem shihan Jacka Czernieca. Przygodę z tym sportem rozpoczął w 1992 roku. W swojej karierze sportowca brał wielokrotnie udział w zawodach zajmując czołowe miejsca, m.in. w Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski Regionu Wschodniego, Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Europy i Pucharze Europy.

Serdecznie gratulujemy naszemu koledze i życzymy kolejnych osiągnięć na arenie sportowej!