Jednostka Specjalna gotowa do misji Data publikacji 30.10.2024 Powrót Drukuj Jednostka Specjalna Polskiej Policji zakończyła przygotowania do wyjazdu na misję EULEX do Kosowa. W uroczystym zakończeniu, które odbyło się w słupskiej Szkole Policji uczestniczył nadinsp. Roman Kuster - I Zastępca Komendanta Głównego Policji. XXXVII. zmiana JSPP osiągnęła pełną gotowość bojową.

Przez miesiąc policjanci z różnych jednostek prowadzili ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie współdziałania w ramach drużyny, plutonu i całej jednostki. Zakres ćwiczeń obejmował między innymi taktykę działania w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku. Ćwiczenia z tego zakresu odbywały się między innymi na poligonie, w terenie leśnym oraz na morskiej plaży.

Policjanci doskonalili także współdziałanie podczas poruszania się w terenie zurbanizowanym, w którym występuje zagrożenie bezpośrednim ostrzałem. Program ćwiczeń zgrywających zawierał również doskonalenie taktyki zatrzymywania i konwojowania osób.

Warto również podkreślić, że program ćwiczeń realizowany w słupskiej Szkole Policji, jest dostosowywany do aktualnej sytuacji w Kosowskiej Mitrowicy. Na podstawie obserwacji przebiegu służby, przebywającej teraz na Bałkanach, XXXVI. rotacji JSPP zmodyfikowano bądź też rozszerzono wybrane moduły szkoleniowe.

W uroczystym zakończeniu kursu udział wziął I-szy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na wyzwania, które staną przed policjantami jednostki; wśród nich znajdować się będą potencjalne konflikty spowodowane nie tylko różnicami w zakresie wyznawanej religii, ale także poglądami politycznymi. Nadinsp. Roman Kuster podziękował także obecnemu na uroczystości Dyrektorowi Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Ireneuszowi Sieńko za właściwy dobór i przygotowanie policjantów a także Komendantowi Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotrowi Cekale za przygotowanie Szkoły do przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających.

- Jednostka musi działać jak jeden zespół; dbajcie o siebie oraz o swoich partnerów w służbie i nigdy się nie cofajcie. Życzę Wam policyjnego szczęścia i wszelkiej pomyślności - tymi słowami zakończył swoje przemówienie I-szy Zastępca Komendanta Głównego.

W trakcie uroczystej zbiórki nadinsp. Roman Kuster wręczył również wyjeżdżającym policjantom biało-czerwoną flagę, która zostanie podniesiona na maszt w centralnym punkcie bazy w Kosowskiej Mitrowicy. Flagę odebrał Dowódca XXXVII. zmiany Jednostki Specjalnej kom. Wojciech Wójcik. Biało-czerwona towarzyszyć będzie policjantom przez cały czas pełnienia ich misji w Kosowskiej Mitrovicy.

Dodatkowym punktem uroczystości było wręczenie flagi miasta Słupska, którą na ręce Dowódcy Jednostki przekazał wiceprezydent Słupska Marek Goliński. W swoim wystąpieniu wiceprezydent podkreślił szczególną dumę, ponieważ to właśnie ze Słupska na misje pokojowe do Kosowa wyjeżdżają policjanci a do Iraku - żołnierze. Jak podkreślił Marek Goliński, Słupsk jest ważnym polskim ośrodkiem w zakresie przygotowań przedstawicieli formacji mundurowych do pełnienia zaszczytnej, ale ciężkiej służby poza granicami Rzeczypospolitej.

W trakcie zakończenia, które odbyło się w auli słupskiej Szkoły Policji członkowie Jednostki Specjalnej otrzymali z rąk Komendanta Szkoły insp. Piotra Cekały świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w ramach kontyngentów policyjnych poza granicami kraju. W trakcie wręczania świadectw gratulacje policjantom składał także insp. Ireneusz Sieńko - Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Policjanci z XXXVII. rotacji, którzy w środę zakończyli szkolenie, swoją misję na Bałkanach rozpoczną w pierwszej połowie grudnia.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną jednostką, która przygotowuje policjantów do pełnienia misji w kontyngentach poza granicami kraju. Do tej pory kursy specjalistyczne z tego zakresu ukończyło ponad 4.000 policjantów.