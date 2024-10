Policjanci uratowali psa uwięzionego przy płonącym budynku Data publikacji 31.10.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Jedlicza ocalili psa, który zapięty na łańcuchu, został uwięziony w pobliżu objętego pożarem domu. Dzięki zdecydowanemu działaniu, policjanci uwolnili przerażonego czworonoga i uratowali mu życie.

Wczoraj, 30 pażdziernika, po godz. 11:00, służby ratownicze zostały zaalarmowane o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Długie. Jako pierwsi na miejsce dotarli dzielnicowi z jedlickiego komisariatu.

Nie mogąc dostać się od frontu do objętego ogniem domu, policjanci sprawdzili jego obejście, starając się ustalić alternatywne możliwości wejścia do budynku. Gęsty dym oraz płomienie uniemożliwiły jednak funkcjonariuszom przedostanie się do środka.

Po chwili zauważyli budę, we wnętrzu której znajdował się uwięziony na łańcuchu pies. Przerażony czworonóg, nie mogąc uciec przed szalejącym nieopodal pożarem, ukrył się w prowizorycznym schronieniu. Dzielnicowi uwolnili psa i oddalili się z nim na bezpieczną odległość, ratując mu życie.

Po chwili na miejsce zaczęły dojeżdżać pierwsze zastępy strażackie. W tym czasie policjanci ustalili, że w objętym pożarem domu nie ma żadnych osób, gdyż jego właściciel dwie godziny wcześniej wybrał się do miasta. Gdy mężczyzna wrócił, na jego posesji trwały już działania gaśnicze.

Strażacy walczyli o uratowanie zajętego ogniem budynku, jednak pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał, przez co drewniana konstrukcja domu została zniszczona.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, jednak właściciel nieruchomości pozostał bez dachu nad głową. Ocalony przez policjantów pies został czasowo przekazany pod opiekę pracowników socjalnych miejscowego urzędu gminy.

( KWP w Rzeszowie / kc)