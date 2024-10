Zatrzymany "odbierak" miał przy sobie 113 tys. zł Data publikacji 31.10.2024 Powrót Drukuj Bielańscy dochodzeniowcy przedstawili zarzut 31-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o oszustwo. „Odbierak” został zatrzymany przez stołecznych policjantów tuż po tym, jak odebrał od pokrzywdzonego 113 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a pieniądze do policyjnego depozytu. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo zatrzymanemu grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności.

Gdyby nie zdecydowana reakcja policjantów, pokrzywdzony straciłby swoje oszczędności. Przestępcy podający się za policjanta i prokuratora, dzwoniąc na telefon stacjonarny wmówili swojej ofierze, że przekazanie pieniędzy to jedyny sposób na uchronienie środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Miały być one zagrożone z uwagi na oszustów działających rzekomo w strukturach banku, a sam pokrzywdzony miał brać udział w „specjalnej akcji”.

Stołeczni policjanci wzięli sprawę w swoje ręce i zorganizowali zasadzkę. Kiedy „figurant” pojawił się pod wskazanym adresem został objęty obserwacją przez funkcjonariuszy. Momentem kulminacyjnym było pojawienie się mężczyzny na parterze, z dopiero co odebraną od pokrzywdzonego papierową torbą, w której było 113 tysięcy złotych. W tym momencie mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trafił do policyjnej celi.

W bielańskiej komendzie 31-latek usłyszał zarzut oszustwa, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.