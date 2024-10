Policjanci pilotowali samochód, którego pasażer potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej Data publikacji 31.10.2024 Powrót Drukuj Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Wczoraj funkcjonariusze pilotowali do szpitala samochód, którego pasażerem był mężczyzna z podejrzeniem udaru mózgu. Sytuacja była poważna, ponieważ mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy. Liczyła się każda minuta.

Do zdarzenia doszło wczoraj (30.10.2024) około godziny 13.40. Dyżurny ciechanowskiej komendy odebrał telefon od zdenerwowanego kierowcy volkswagena, który poprosił mundurowych o umożliwienie jak najszybszego przejazdu do szpitala w Ciechanowie. Okazało się, że wiezie on mężczyznę, którego życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Pasażer volkswagena najprawdopodobniej dostał udaru.

Oficer dyżurny natychmiast skontaktował się z patrolem z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, który był najbliżej wskazanego miejsca. Policjanci już po kilku minutach w Mieszkach Wielkich z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi rozpoczęli eskortę samochodu. Mundurowi wiedzieli, że liczy się każda minuta i bezpiecznie zapewnili szybki dojazd do szpitala. Po dotarciu na miejsce mężczyzna otrzymał natychmiastową pomoc specjalistów.

Natychmiastowa reakcja policjantów, skoordynowane działania i sprawnie przeprowadzona interwencja pozwoliła na udzielenie choremu bardzo szybko profesjonalnej pomocy medycznej. W myśl hasła „Pomagamy i chronimy” reagujemy zawsze wtedy, gdy zagrożone jest czyjeś życie i zdrowie.