Potrącenie pieszego 18-latka w Luzinie – policjanci zatrzymali kierowcy toyoty prawo jazdy Data publikacji 31.10.2024 Powrót Drukuj Wczoraj na ulicy Ofiar Stutthofu doszło do wypadku drogowego. Policjanci ruchu drogowego ustalili wstępne okoliczności zdarzenia. Kierowca samochodu marki Toyota, 63-latek, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa 18-letniemu pieszemu, który znajdował się na przejściu dla pieszych. W wyniku tego doszło do zderzenia. Chłopak został przewieziony do szpitala z obrażeniami ciała. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.

Wczoraj przed godziną 19:00 w Luzinie policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Luzinie. Z pozyskanych informacji wynikało, że doszło do potrącenia pieszego mężczyzny. Natychmiast pojechali tam policjanci wejherowskiej drogówki, którzy przystąpili do działań na miejscu wypadku, aby ustalić szczegóły zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że 63-letni kierowca toyoty jadąc w kierunku Wyszecina, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się na przejściu dla pieszych. Doszło do potrącenia. 18-letni pieszy z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy.

Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności przez kierowców w pobliżu przejść dla pieszych. Piesi, także przed wejściem na przejście, mają obowiązek zachować szczególną ostrożność. Warto także zadbać o swoją widoczność, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności – podczas mgły, opadów deszczu czy śniegu oraz po zmroku. Dlatego zawsze warto nosić odblaski, nawet na obszarach miejskich. Odblaski znacząco zwiększają widoczność pieszego na drodze, co daje także szansę kierowcy, na odpowiednie kroki, aby uniknąć zderzenia.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i zachowanie ostrożności.