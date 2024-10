Policjant na urlopie zatrzymał dwie kobiety, które okradały seniorów Data publikacji 31.10.2024 Powrót Drukuj Kierownik dzielnicowych z komisariatu we Wrzeszczu będąc na urlopie zatrzymał dwie kobiety, które okradały seniorów. Funkcjonariusz zareagował, gdy zobaczył, jak podejrzane obserwują starszego mężczyznę, a następnie wchodzą za nim do klatki schodowej, a jedna z kobiet zakłada lateksową rękawiczkę. Funkcjonariusz bez wahania podjął interwencję wobec 24-latki oraz 20-latki i wezwał na wsparcie policjantów z Przymorza. Podczas pracy nad tą sprawą śledczy ustalili, że zatrzymane dokonały trzech kradzieży pod legendą na szkodę seniorek z Gdańska i Sopotu, a ich łupem padło prawie 40 tys. zł. Jedna z zatrzymanych za popełnione kradzieże odpowie w warunkach recydywy. Prokurator objął kobiety policyjnym dozorem i zastosował wobec nich poręczenie majątkowe.

W poniedziałek, 28.10.2024 r., po 12.00, asp. szt. Kamil Smal, kierownik rewiru dzielnicowych z komisariatu we Wrzeszczu, będąc na urlopie wypoczynkowym szedł ulicą Chłopską. W pewnym momencie funkcjonariusz zwrócił uwagę na podejrzane zachowanie dwóch kobiet. Osoby te obserwowały starszego mężczyznę, po czym weszły za nim do klatki schodowej. Zanim złapały za klamkę, jedna z kobiet założyła lateksową rękawiczkę. Policjant po tym co zobaczył, natychmiast podjął wobec kobiet interwencję, okazał legitymację i powiadomił o sytuacji policjantów z komisariatu na Przymorzu. Na miejsce przyjechali kryminalni, którzy zatrzymali 20-latkę z Wrocławia i 24-latkę z Warszawy.

Podczas pracy nad tą sprawą funkcjonariusze ustalili, że zatrzymane mają na swoim koncie trzy przestępstwa kradzieży pod legendą. 15 października br. podejrzane podając się za pracownice przychodni, weszły do mieszkania seniorki z Przymorza pod pretekstem wykonania ankiety i zbadania starszej kobiety. Podczas zdarzenia oszustki wykorzystały nieuwagę 81-latki i ukradły jej oszczędności - prawie 10 tysięcy złotych. Kolejny przypadek miał miejsce 24 października br. na Zaspie. Jedna z podejrzanych zapukała do mieszkania 93-letniej gdańszczanki pod pretekstem złożenia oferty podwyższenia dodatku pielęgnacyjnego. Następnie kobiety wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej, ukradły jej z szuflady prawie 28 tysięcy złotych. 28 października br. podejrzane przyszły do 93-latki z Sopotu pod pretekstem sprawdzenia instalacji wodociągowej. Podczas tej wizyty seniorka straciła 1200 złotych.

24-latka i 20-latka usłyszały trzy zarzuty za popełnione przestępstwa. Starsza z kobiet za swój czyn odpowie w warunkach recydywy. Kobiety zostały doprowadzone do prokuratury. Prokurator zastosował wobec nichych policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe.

Za kradzież grozi do 5 lat więzienia.