Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę, który próbował uciec z miejsca kolizji Data publikacji 04.11.2024 Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał 33-letniego kierowcę opla, który stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak drogowy, a następnie próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. O całej sytuacji funkcjonariuszy poinformował inny świadek. Badanie alkomatem wykazało 2,7 promila alkoholu w organizmie 33-latka. Mężczyzna za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

W miniony wtorek (29 października) około godziny 17.50 dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej. Z relacji świadka wynikało, że kierujący oplem stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w znak drogowy, a następnie wysiadł z pojazdu i próbował uciec z miejsca kolizji. Kierowca został ujęty przez innego świadka, którym okazał się policjant pełniący na co dzień służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie. Będący w czasie wolnym funkcjonariusz zareagował błyskawicznie. Ruszył za uciekinierem w pościg pieszy i ujął go kilkadziesiąt metrów dalej. Mężczyzna był agresywny, szarpał się. Funkcjonariusz skutecznie go obezwładnił i przekazał interweniującym policjantom.

33-letni kierowca opla był pijany. Badanie alkomatem wykazało 2,7 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w areszcie. Stracił prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. 33-latek odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej.

Zgłoszenie świadka oraz szybka i zdecydowana postawa policjanta w czasie wolnym od służby wyeliminowała kolejnego nietrzeźwego kierującego.

Apelujemy! Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy, że za kierownicę wsiada nietrzeźwa osoba - reagujmy! Dzięki takiemu zachowaniu możemy zapobiec tragedii.