Policjanci ewakuowali osoby z budynku, w którym wybuchł pożar

W świadomości funkcjonariusza zapisane jest, aby pomoc nieść każdemu, bez względu na okoliczności, nawet z narażeniem życia. Policjanci z białostockiej patrolówki udowodnili, że te słowa mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Z płonącego mieszkania wyprowadzili dwie osoby i zaczęli gasić płomienie.

Po otrzymaniu informacji od dyżurnego, że na osiedlu Słoneczny Stok w mieszkaniu na parterze doszło do pożaru, na miejsce natychmiast pojechali policjanci z białostockiej patrolówki. Tam zauważyli gęsty dym. Policjanci wbiegli do środka, aby sprawdzić, czy ktoś jest wewnątrz. W mieszkaniu zauważyli ogień w kuchni. Jak się okazało, w środku była kobieta z mężczyzną, których mundurowi natychmiast wyprowadzili na zewnątrz. Gdy upewnili się, że nikogo więcej z tego mieszkania nie trzeba ewakuować, policjant wróciła do mieszkania i zaczął gasić płomienie gaśnicą samochodową. W tym czasie policjantka informowała wszystkich mieszkańców klatki, żeby jak najszybciej opuścili swoje mieszkania. Łącznie ewakuowano około 25 osób.

Policjanci ustalili, że kobieta po powrocie do domu zauważyła kłęby dymu w kuchni. Spanikowana, zalała gorący olej wodą, co doprowadziło do pożaru. Okazało się, że mężczyzna, który pozostawił rozgrzany olej na kuchence gazowej, był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Po całym zdarzeniu trafił do izby wytrzeźwień. Po chwili na miejscu pojawili się strażacy. Załoga karetki pogotowia udzieliła pomocy medycznej policjantowi, który trafił do szpitala. Poza nim nikt z mieszkańców nie potrzebował pomocy medycznej.