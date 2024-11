O krok od potrącenia na przejściu dla pieszych – kierujący za swoje zachowanie odpowie przed sądem Data publikacji 04.11.2024 Powrót Drukuj Wnioskiem o ukaranie do sądu zakończyła się groźna sytuacja na przejściu dla pieszych w Słubicach. 30-letni kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa grupie osób przechodzących przez jezdnię. Policjanci jadący za mężczyzną nagrali popełnione wykroczenie, a następnie zatrzymali go do kontroli drogowej.

We wtorek (29 października) funkcjonariusze drogówki stojąc przed przejściem dla pieszych w Słubicach, byli świadkami jak kierujący pojazdem marki Audi nie ustąpił pierwszeństwa grupie osób wchodzących na przejście dla pieszych. Do zdarzenia doszło przy Alei Młodzieży Polskiej. Kierujący audi z impetem wjechał na przejście, nie zważając na osoby przechodzące przez jezdnię. Było o włos od tragedii. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali kierującego audi do kontroli drogowej.

Samochodem kierował 30-letni mężczyzna, niebędący mieszkańcem powiatu słubickiego. Mężczyzna twierdził, że nie poda przyczyny, dlaczego nie zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić bezpieczne przejście pieszym. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci zaproponowali kierującemu mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Sprawa trafi teraz do sądu. 30-latkowi nawet do 30 000 zł grzywny, 15 punktów karnych oraz utrata prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Wykroczenie nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu jest przewinieniem, które objęte jest tzw. „recydywą” wprowadzoną przepisami z 17 września 2024 roku. Oznacza to, że jeżeli kierowca popełni to samo wykroczenie w ciągu 2 lat od ostatniego to wysokość mandatu wzrośnie dwukrotnie, czyli np. z 1500 zł do 3000 zł. Oprócz nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć także innych wykroczeń w ruchu drogowym, m.in.:

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł / recydywa: 3000 zł;

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł / recydywa: 3000 zł;

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp.- pierwszy raz: 1500 zł / recydywa: 3000 zł;

złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł / recydywa: 2000 zł;

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie- pierwszy raz: 2000 zł / recydywa: 4000 zł;

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł / recydywa: 4000 zł;

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka – pierwszy raz – 2500 zł / recydywa: 5000zł.

Należy pamiętać, że w poważnych sytuacjach policjant może skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd. Wówczas grzywna może wynieść nawet 30 000zł.

Pamiętajmy, że to czy te nowe przepisy dotkną nas jako uczestników ruchu drogowego należy wyłącznie od nas samych. To my decydujemy o naszym zachowaniu na drodze i ewentualna odpowiedzialność spoczywa właśnie na nas.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kp)